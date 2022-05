“ La nostra Terra, la nostra Spoleto, una Bellezza da riconoscere e salvaguardare”, il concorso fotografico indetto dal Lions Club

Ecco come partecipare

Il Lions Club Spoleto indice un Concorso Fotografico Ambientale

“ la nostra Terra, la nostra Spoleto, una Bellezza da riconoscere e salvaguardare”

per celebrare la Terra e in particolare la nostra città,dobbiamo riconoscere e valorizzare il Patrimonio Ambientale Territoriale, le bellezze Naturali della città in cui viviamo.

La salute del nostro pianeta è fondamentale per la vita e con questo concorso vogliamo aiutare e spronare la comunità a preservare il nostro ambiente per le generazioni future.

In questa ottica, attraverso l’utilizzo della Fotografia, il Concorso intende promuovere Risorse Ambientali Territoriali, Buone Pratiche di gestione e riduzione dei Rifiuti, luoghi, monumenti, piazze della città più o meno conosciuti resi immortali se impressi in una fotografia.Vogliamo promuovere la bellezza,la natura, l’arte e la Cultura della nostra città.

ART. 1 – PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO

La partecipazione al concorso è aperta a tutti i cittadini, soci e non soci Lions, residenti in Italia che abbiano compiuto il 18° anno di età al momento dell’iscrizione , non è prevista una quota di iscrizione.

Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, articolo 6. La partecipazione è subordinata all’iscrizione che dovrà essere effettuata compilando l’apposita scheda di partecipazione allegata al presente regolamento.

ART. 2 – TEMA DELLE FOTOGRAFIE

Le fotografie dovranno rispettare i tre temi assegnati:

• Ambiente e Territorio

• Tema libero a colori

• Tema libero in bianco e nero

Le fotografie dovranno essere scattate sul territorio del comune di Spoleto

Ogni partecipante può inviare fino a n. 3 fotografie .

Il soggetto fotografato dovrà necessariamente rappresentare un’immagine che valorizzi aspetti del nostro territorio intesi alla tutela e alla valorizzazione ambientale, possono essere presi in considerazione piazze, vie, vicoli e panorami.

La fotografia candidata non deve in alcun modo ledere alcun diritto di terzi né violare le leggi vigenti e in ogni caso l’autore manleva l’organizzazione da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsivoglia natura che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto della fotografia.

Con la candidatura della fotografia il concorrente ne certifica l’autenticità e la titolarità.

La fotografia candidata non deve essere già stata oggetto di premiazioni in altri concorsi .

ART. 3 – TIPOLOGIA DELLE FOTOGRAFIE

Dimensioni di stampa minime richieste dei files digitali: 20×30 cm a 300 pixel/pollice nel formato jpeg. Inoltre:

Le foto inviate devono essere quelle “originali” ottenute da un unico scatto;

ART. 4 – INVIO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO

Le fotografie possono essere recapitate attraverso l’invio tramite mail all’indirizzo stampalionsclubspoleto@virgilio.it a partire dal 25 aprile e fino al 17 maggio 2022 tramite un sistema che consenta l’invio di files di grandi dimensioni (tipo WeTransfer), unitamente alla scheda di partecipazione.

La fotografia candidata non si può ritirare e non si può chiedere la candidatura di un’altra fotografia in sostituzione di quella inviata;

Per poter candidare la propria fotografia compilare la scheda di registrazione con i dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita), almeno un recapito telefonico e altri dati richiesti quali il titolo dell’opera ed breve illustrazione della stessa

l’indicazione errata dei dati richiesti può portare all’esclusione della foto dal Concorso.

ART. 5 – USO DEL MATERIALE DIGITALE INVIATO

Ogni autore, è titolare di tutti i diritti sui propri originali e conserva la proprietà delle foto inviate al concorso, ma cede gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle immagini all’organizzazione del concorso, che, può pubblicare e diffondere le immagini su riviste, testate, social network,siti internet e su qualsiasi altro supporto mediatico e pubblicitario, purché senza fini di lucro, con l’unico onere di citare ogni volta l’autore o gli autori delle fotografie. In nessun caso gli organizzatori, senza previo accordo con il fotografo, potranno cedere a terzi ad alcun titolo le fotografie in concorso.

ART. 6 – DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI – Concessione licenza e autorizzazione al trattamento dei dati personali

Il partecipante concede al Lion Club Spoleto una licenza d’uso completa, esclusiva, irrevocabile e a tempo indeterminato della fotografia inviata.

La licenza concessa comprende anche la possibilità di sub-licenza a terzi.

Il nome dell’autore verrà in ogni caso sempre indicato.

Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie.

Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dall’art. 5 del regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR), nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi, pena l’esclusione dal concorso. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle eventuali elaborazioni delle fotografie inviate.

ART. 7 – GIURIA

La giuria del concorso sarà presieduta da un Fotografo professionista: dott. Giacomo Ramaccini (Presidente di Giuria) e formata da soci del Lion Club Spoleto e del distretto 108L e rappresentanti del Comune di Spoleto.

I criteri fondamentali sulla base dei quali saranno selezionate le fotografie sono: aderenza all’obiettivo del concorso,sensibilità alla tematica, originalità, qualità tecnica e qualità artistica.

ART. 8 – ESCLUSIONE CANDIDATURE

La Giuria potrà, a Suo insindacabile giudizio, escludere fotografie candidate, nel caso le ritengano fuori tema, di scarsa qualità, indegne, non conformi ai requisiti richiesti nel presente regolamento o per qualsiasi altro motivo ritenuto valido.

La giuria potrà altresì escludere, sempre a Suo insindacabile giudizio, gli autori che hanno un comportamento non consono a una leale competizione o per qualsiasi altro motivo ritenuto valido.

ART. 9 – PREMIAZIONE

La cerimonia di premiazione si svolgerà a Spoleto domenica 22 maggio 2022 ,durante l’evento “Piant’Albero” che si svolgerà presso la Casina dell’Ippocastano in cui sarà organizzata una Mostra fotografica con le foto vincitrici.

Le foto partecipanti saranno poi pubblicate sulle pagine dei social, le riviste del club e testate giornalistiche.

Inoltre, ai vincitori saranno assegnati i seguenti premi:

– Al vincitore di ogni singola sezione verrà assegnato come premio una targa e un incontro di lettura del book fotografico con il fotografo Giacomo Ramaccini

– a tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione

ART. 10 – ACCETTAZIONE DEL REGOLARMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente regolamento.

ART. 11 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informa che in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR) i dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al concorso stesso. Il concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, al titolare del trattamento. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al concorso.

ART. 12 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente regolamento. Tali eventuali modifiche saranno puntualmente segnalate sulla pagina facebook del Lions club Spoleto. L’autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle opere presentate.

ART. 13 – ACCETTAZIONE REGOLAMENTO

La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente regolamento.

ART. 14 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Spoleto.