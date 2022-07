La nota stampa di Spoleto Futura

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Noi le promesse le manteniamo! Avevamo promesso fatti e nonostante l’esito della tornata elettorale abbiamo continuato a lavorare per mantenere la promessa e fare fatti. Grazie al lavoro del sottosegretario On. Giorgio Mulè oggi il personale precario dello Stabilimento Militare Munizionamento Terrestre di Baiano di Spoleto ha ricevuto i contratti firmati per l’assunzione a tempo determinato con decorrenza 18 Luglio 2022. Oltre a questo saranno assunti altri 12 funzionari e 116 assistenti. Notizie queste che ridanno speranza nel quadro drammatico della situazione occupazionale della nostra Città.

Ciò che avevamo detto in campagna elettorale e pur non rappresentando l’attuale amministrazione, lo stiamo comunque portando avanti grazie anche al grande e costante impegno dell’On. Giorgio Mulè.

Il sottosegretario, pur senza sensazionalismi e annunci, ha dimostrato sempre la massima disponibilità nell’incontrare ed ascoltare i dipendenti dello Stabilimento e nel cercare soluzioni alla loro difficile situazione.

SpoletoFutura ringrazia l’On. Giorgio Mulè per il lavoro svolto e per l’impegno che proferisce costantemente nel cercare di risolvere i problemi che affliggono la nostra Città. Ci saranno ancora fatti di cui tutti noi potremo gioire, oggi la nostra soddisfazione è solo per i dipendenti dello stabilimento di Baiano che possono tirare un primo sospiro di sollievo.

Spoleto Futura