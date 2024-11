La Neo Pop Art si presenta a Spoleto al Caffè Letterario del Sansi

Al Caffè letterario del Sansi a Spoleto in via della Salara Vecchia 21 il Menotti art festival Spoleto si è dotato di uno spazio permanente per fare ricerca e sperimentazione nelle arti , soprattutto nelle arti visive e nella letterarura. Il protagonista di questo mese è il maestro Andrea Natale, dj di Notte ed artista di giorno come lo stesso si è definito nel video di Canale 5 con la sua neo Arte pop ed i suoi allievi, tutti amici del Menotti art festival. Gli stessi artisti esporranno fino al 29 novembre 2024 presso la Galleria Spoletina con mostra evento a cura di luca Filipponi e Paola Biadetti. La mostra evento di arte pop contemporanea racconterà delle stotie di vita della società contemporanea che lo stesso Andrea Natale ed i suoi artisti hanno scelto ( come descritto nella foto di luca Filipponi ed Andrea Natale al chiostro di san Nicolò). Ecco gli artisti che espongono le proprie opere a Spoleto in questa mostra evento che sarà presentata sabato 9 novembre alle ore 16 al caffè Letterario Sansi: Loredana Civitillo, Antonella Fattore, Gerry Marcello e lo stesso Andrea Natale nella doppia veste. Tutti questi artisti stanno avendo notevoli consensi di critica e di pubblico ed hanno già esposto al Menotti art festival Spoleto e sono stati insigniti del famosissimo premio Spoleto Art festival Arti Visive.





Alla presentazione saranno presenti gli autori delle opere, il presidente Luca Filipponi con la partecipazione straordinaria del critico Sandro Costanzi, della giornalista ed attrice Maria Cristina Mancini, della musicista ed attrice Emanuela Mari con Alessandro Piccioli che si esibiranno in una performance.



A seguire mostra evento di Federica Gradassi Tondini presso il locale Peter Botton di Foligno a cura della critica Rita Rocconi.



Soddisfatto il prof Luca Filipponi presidente del menotti art Festival Spoleto : ” Sono molto soddisfatto della edizione 2024 e lavoriamo per l’edizione 2025 con due grandi personaggi di livello come direttori. Si tratta della prof Elena Sabatino in qualità di direttore musicale, della musicista e soprano Angelica Cirillo in qualità di direttore degli eventi speciali ed internazionali”. Lo stesso prof Luca Filipponi con il menotti art Festival Spoleto con l’Accademia Auge del rettore prof Giuseppe Catapano e del presidente Prof Cesare Cilvini sono stati invitati al premio Nobel per La Letteratura, mentre il prof Luca Filipponi è stato incaricato dagli Atenei Italiani a coordinare il Nobel Week, il grande meeting internazionale dei premi Nobel.