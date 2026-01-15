“La musica restaurata” apre il 2026 dei Pomeriggi del Lirico Sperimentale

Nell’ambito della rassegna Musica e parole, il Teatro Lirico Sperimentale inaugura il nuovo anno dei Pomeriggi del Lirico Sperimentale con l’incontro La musica restaurata, in programma giovedì 29 gennaio alle ore 18.00 nella Sala Pegasus di Spoleto.

L’appuntamento sarà dedicato alle diverse modalità di restauro del bene musicale: spartiti, volumi, vinili, libretti d’opera e materiali d’archivio. Un approfondimento che prenderà le mosse dal patrimonio conservato dal Teatro Lirico Sperimentale, con particolare riferimento ai materiali restaurati dalla Coo.Be.C., ma che sarà anche occasione per riflettere su come rendere questi beni fruibili nel tempo per studiosi, appassionati e curiosi, preservandone memoria e valore.

Verranno presentati per la prima volta al pubblico due volumi: un Decameron di Giovanni Boccaccio stampato ai primi del Novecento, parte della donazione della famiglia Stanisci di Trieste, e un misterioso antico volume uzbeco corredato da originali disegni in china, donato dalla famiglia Polli di Spoleto.

Interverranno Raffaella Clerici (archivista, Centro Studi “Belli-Argiris”), Veronica D’Archivio (bibliotecaria libera professionista), Antonella Filiani (restauratrice, presidente Coo.Be.C.) e Andrea Stanisci (regista e scenografo). Interventi musicali di Beatrice Caterino (soprano) e Stefano Ragni (pianoforte).

L’incontro sarà a ingresso libero. Per informazioni: 0743.221645.

I Pomeriggi del Lirico Sperimentale proseguiranno con tre appuntamenti: Beniamino Gigli a Spoleto, testimonianze dagli archivi (Archivio di Stato di Perugia Sez. di Spoleto, martedì 17 febbraio 2026, ore 18.00), Le donne dell’opera, musica e letture (Circolo del Clitunno, giovedì 30 aprile 2026, ore 18.00) e Tra passato e futuro, le locandine storiche nell’era del digitale (Biblioteca Comunale “G. Carducci”, giovedì 28 maggio 2026, ore 18.00).