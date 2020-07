Prima novità i corsi gratuiti di minivolley a Spoleto e Castel Ritaldi

La Monini Marconi riparte con slancio e tanta voglia di fare. Il lockdown imposto dal Covid-19 non ha per nulla intaccato la voglia della prima società pallavolistica spoletina di promuovere il volley, soprattutto tra i giovanissimi.

E la più succulenta novità riguarda proprio il settore del Minivolley, che la Monini Marconi offrirà gratuitamente a tutti i bambini e le bambine interessati. I nati tra il 2010 e il 2014 potranno quindi iniziare gratuitamente uno stimolante percorso di formazione sociale e sportiva, seguiti da uno staff composto da istruttori altamente qualificati con la supervisione di professionisti specializzati in età evolutiva.

Per la prima volta, inoltre, saranno operativi due poli distinti. Uno a Spoleto nelle palestre comunali e uno a Castel Ritaldi, presso il centro sportivo Calisto. Gli allenamenti saranno sviluppati in due sedute settimanali di 90 minuti circa.

Viste le problematiche degli spazi palestre, legati al CoVid19, le iscrizioni saranno a numero chiuso, la società ha pertanto scelto di concedere ai vecchi iscritti un diritto di prelazione, che scadrà il 10/08/2020.

Nel ringraziare di cuore la famiglia Monini per l’ennesimo sforzo profuso nella promozione della pallavolo in città, la presidente Vincenza Mari (foto) e tutto lo staff vi invitano ad accorrere numerosi, la grande famiglia del volley spoletino vi aspetta!

Per informazioni ci si può recare nella sede sociale di Via della Repubblica il martedì e giovedì dalle 17 alle 19, o telefonare ai seguenti numeri

Cell: 320-6244702 / 328-4669918

Fisso: 0743-840156