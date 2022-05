La Monini Marconi in campo per la Maestra Patrizia

Playoff di Serie C femminile, in programma al Palarota sabato 7 maggio alle ore 18

La Monini Marconi Volley, da sempre attenta alle tematiche sociali e ad infondere, specie nei più giovani, i principi di educazione, rispetto e solidarietà, ha deciso di sostenere con delle iniziative concrete l’Associazione “La Maestra Patrizia”, nata per volontà dei familiari della maestra Patrizia Badiali, scomparsa prematuramente a causa del Covid, proprio con lo scopo di non disperdere quei valori umani e professionali che tanti allievi, amici e conoscenti le hanno sempre riconosciuto.

La società della presidente Vincenza Mari ha deciso di dedicare alla maestra Patrizia la prossima gara dei playoff di Serie C femminile, in programma al Palarota sabato 7 maggio alle ore 18. Si invita pertanto la cittadinanza a partecipare all’evento, nell’occasione del quale verranno distribuite delle maglie in ricordo della maestra Patrizia in cambio di un piccolo contributo, che verrà devoluto all’Associazione stessa.