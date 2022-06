La Modern Music School di Spoleto al Festival “ Un Mare di Musica 2022”

L’unica scuola umbra presente a Comacchio

Venerdì 10 Giugno si è tenuto lo spettacolo musicale e teatrale di chiusura dell’anno scolastico appena trascorso, durante il quale, allievi di tutte le età, hanno messo alla prova quanto imparato nel corso dell’anno, portando sul palco una scaletta di brani d’autore e grandi successi di tutti i tempi per quanto riguarda la musica, e una commedia teatrale scritta e diretta da Graziano Petrini, che ha visto esibirsi grandi e piccoli attori in un gioco col pubblico unico nel suo genere.

Adesso la Scuola si prepara a partire per Comacchio per partecipare il 17, 18 e 19 giugno al “Festival Un Mare di Musica 2022” a cui partecipa come unica scuola umbra.

L’intento del Festival è quello di valorizzare i percorsi didattici e formativi delle Scuole di Musica, fare promozione di giovani musicisti oltre a creare aggregazione giovanile, scambi culturali e sinergie tra realtà simili ma basate su contesti diversi.

Saranno presenti scuole ed orchestre provenienti da tutta Italia, per un totale di più di mille giovani musicisti, che si esibiranno sui vari palchi della città di Comacchio, per vivere 3 giorni all’insegna della Musica.

La Modern Music School di Spoleto, guidata dal maestro Roberto Carlini, rappresenterà il territorio con la presenza sui palchi di Comacchio di due band: una Under11 e l’altra Under30. Le due band si cimenteranno in brani tratti dalla tradizione pop-rock italiana ed internazionale da “Il Rock del Capitano Uncino” di Bennato, a “The Final Countdown” degli Europe per la junior Band, da “Starman” di David Bowie a “Giudizi universali” di Samuele Bersani per la band dei grandi.

Una grande occasione per i piccoli e grandi allievi della scuola, che avranno l’opportunità di esibirsi e raccontare suonando e cantando la loro passione per la musica.