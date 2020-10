“La misura è colma”

Il comunicato stampa di Fratelli d’Italia

Auspicavamo, finalmente, un percorso condiviso su un atto formale che avrebbe portato ad un risultato importante affrontando insieme a tutte le anime della città una concentrazione sul delicato tema dei tributi come richiesto anche dai banchi dell’opposizione.

Come molte amministrazioni si intendeva individuare agevolazioni su misura per categorie e nuclei famigliari su cui grava il peso della crisi a seguito della doppia emergenza quella del sisma e quella sanitaria evitando per la tassa sui rifiuti la rata a conguaglio.

Ci siamo ritrovati, al contrario, con una delibera che andrà ad aumentare le tariffe ai privati senza dare agevolazioni proporzionate alle categorie economiche.

Se da una parte possiamo ritenerci soddisfatti perché la nostra azione politica ha consentito alle associazioni di categoria di ottenere alcune importanti, dall’altra rimaniamo basiti della superficialità e dell’inadeguatezza delle scelte politiche adottate da parte di una amministrazione sorda ed arrogante che non possiamo ne’ vogliamo più sostenere essendo ormai palese il rischio di riconsegnare il governo della città in mano alla sinistra. Ormai le scelte sbagliate sono innumerevoli e tutte condite da quel ghigno supponente e da quel chiacchiericcio inconcludente.

Ci riferiamo sicuramente alla risoluzione di tutte quelle problematiche che consentirebbero un rilancio dell’economia cittadina, il completamento della tre valli, l’ammodernamento del tratto stradale Spoleto -Terni, la trattazione delle crisi aziendali delle principali attività del territorio (Pozzi, Novelli, Cementerie), la mancata integrazione dei servizi ospedalieri tra Spoleto e Foligno, l’acquisizione di Piazza d’Armi, la caserma dei Vigili del fuoco nonché la ristrutturazione degli edifici scolastici nello specifico la Dante Alighieri ieri e la scuola di Beroide oggi. Per non parlare dei rapporti con le Società Sportive. Ovunque il nulla condito col niente. Basta, Spoleto merita di più, noi meritiamoci Spoleto e la sua Storia. Fdi ha mille idee ed una sola parola che da qui in avanti sarà spesa solo a favore della nostra Città!

