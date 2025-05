La Messa 《Pro Eligendo Romano Pontefice》nelle chiese delle Pievanie dell’Archidiocesi di Spoleto-Norcia

Prima dell’inizio del Conclave (7 maggio) per eleggere il 267° Papa, in tutte le chiese delle Pievanie dell’Archidiocesi di Spoleto-Norcia verrà celebrata la Messa 《Pro Eligendo Romano Pontefice》.

“Tutti i fedeli, – si legge in un post sulla pagina Facebook ufficiale dell’Archidiocesi – e pievanie e le comunità di vita consacrata si uniscano in preghiera perché possiamo ottenere dal Signore un degno Pastore, che sia per il popolo cristiano principio e fondamento visibile dell’unità nella fede e della comunione nella carità.

In tutte le Messe festive di sabato 3 e domenica 4 maggio si potrà utilizzare il formulario della Messa “per l’elezione del Papa” (Messale Romano, p. 859), mantenendo le letture bibliche della domenica III del Tempo Pasquale. Lo stesso si potrà fare in ogni giorno della prossima settimana, fino all’elezione del nuovo Pontefice, non ricorrendo in quel tempo alcuna festa o memoria obbligatoria”.