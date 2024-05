La Merenda nell’Oliveta. L’iniziativa “Natural Bathing nell’Oliveta” è in programma domenica 26 maggio

“La merenda nell’Oliveta” è il titolo dell’iniziativa organizzata dal Comune di Spoleto in programma domenica 26 maggio.

L’appuntamento, promosso dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio di cui l’Ente è socio e che che annualmente organizza eventi volti alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio e del patrimonio olivicolo, consiste in un’esperienza “stanziale” a stretto contatto col paesaggio olivicolo dove i partecipanti saranno coinvolti in diverse attività quali laboratori didattici, corsi di assaggio, storytelling con esperti (olivicoltori, frantoiani, agronomi, storici) ed animazione territoriale.

La tematica dell’evento di quest’anno è il mental wellness, ovvero il benessere psicofisico che si può trarre dal trascorrere del tempo nella natura e più specificatamente nelle olivete.

L’iniziativa prevede una camminata immersiva tra gli olivi della tenuta di Casa Coricelli (il cui utilizzo è concesso a titolo gratuito dai proprietari), con dei punti di sosta in cui svolgere attività ispirate alla disciplina del “Natural Bathing”.

L’appuntamento è previsto alle ore 17.00 a Casa Coricelli. Alle ore 17.15 avrà inizio “Natural Bathing nell’Oliveta” con esperienze di meditazione, pratiche di esercizi per rivitalizzare i 5 sensi, letture per spunti di riflessione, approfondimento sui corretti stili di vita, corretta respirazione, postura e consigli per il benessere alimentare, momenti ludici per bambini e intrattenimento musicale.

Dalle ore 18.30 alle 19 si terrà la degustazione con prodotti a Km0 provenienti dalle aziende del territorio del Consorzio “Le Terre del Ducato di Spoleto”, a cui seguiranno le letture di fiabe a tema ed i “Giochi di una volta”. Alle ore 19.15 è in programma lo spettacolo musicale di fisarmonica e organetto con TSUF.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’email naturalslowlife21@gmail.com o chiamare il numero 351.5431631.​