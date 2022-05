La merenda nell’Oliveta: iniziativa per conoscere i prodotti tipici del territorio

L’iniziativa è in programma domenica 12 giugno. Il Comune invita le aziende agricole a partecipare. La comunicazione di conferma entro lunedì 30 maggio alle ore 12.00

“La merenda nell’Oliveta” è il titolo dell’iniziativa organizzata dal Comune di Spoleto in programma domenica 12 giugno. L’appuntamento, promosso dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio di cui l’Ente è socio e che che annualmente organizza eventi volti alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio e del patrimonio olivicolo, prevede una passeggiata nel paesaggio olivicolo come occasione per entrare in contatto con la natura attraverso la magia e la bellezza dei luoghi storici degli olivi, alla scoperta delle tipicità, sia paesaggistiche che enogastronomiche, del nostro territorio.

Nel corso della giornata sono in programma un piccolo intrattenimento musicale, attività per bambini, illustrazione delle qualità organolettiche e salutistiche dell’olio extravergine di oliva con degustazione guidata.

Per riscoprire il valore della convivialità e apprezzare l’olio extravergine di oliva prodotto nei territori della città dell’olio, in abbinamento alle eccellenze gastronomiche locali, verrà organizzata anche una merenda con la consegna di una bag contente alcuni prodotti tipici.

In occasione dell’iniziativa il Comune di Spoleto invita quindi9 le aziende agricole del territorio a manifestare la disponibilità a partecipare offrendo i propri prodotti, a scopo promozionale, sia per la merenda che per la composizione delle bag.

La comunicazione di conferma può essere inviata all’email sviluppo.economico@comune.spoleto.pg.it entro e non oltre lunedì 30 maggio 2022 alle ore 12.00, fornendo tutte le indicazioni relative al prodotto e alla quantità da omaggiare.

Per maggiori informazioni è possibile chiamare i numeri 0743 218610 – 218618.​