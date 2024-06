La maturità … 50 anni dopo

50 anni e non sentirli. Molti ricordi, episodi inediti del periodo più bello della propria vita: il corso di Ragioneria di 5 anni terminato con gli esami di maturità nell’anno scolastico 1973/74.

E poi quello che negli anni successivi la vita ha riservato a tutti. Tanti ricordi, episodi di vita inediti. Sorrisi, battute scherzose, un salto all’indietro nel tempo per ricordare ciò che era la vita giovanile mezzo secolo addietro.

Così la 5B dell’Istituto Tecnico Commerciale anno scolastico 1973/74 ha ricordato l’anno della maturità con una cena in una location privata e ben organizzata da Nadia Marinangeli e Gianni Meloni Cecconi con il fattivo aiuto (e la presenza) di Marilena Nemmi, Luana Sensidoni, Maresa Ranieri, Giuliana Pino, Luciana Mosca, Stefano Gobbi, Gianpiero Basili, Icaro Tomasini, Altero Baldini e Carlo Ballarani.

Al convivio presenti tre insegnanti Luciano Lisci, Fiorella Lombardi e Letizia Bartoloni.

L’impegno di ritrovarsi nei prossimi anni per rinnovare i segni di un’amicizia che resiste da molti anni.