La Martani SuperBike incorona Ursula Arcangeli e Andrea Mattarocci: sono i campioni sociali dell’MTB Spoleto

Concluso il circuito Umbria Marathon

In concomitanza con la Maratona Dles Dolomites, nello scorso fine settimana, si è concluso anche il circuito Umbria Marathon, con la Martani SuperBike. Gara caldissima e resa dura dal fatto che buona parte delle salite erano previste nel primo tratto del percorso.

Per l’MTB Spoleto, buona prestazione per Desantis che, in un gruppo di partecipanti di tutto rispetto (con l’ex-pro Francesco Casagrande beffato in volata da Agostinelli), ha conquistato un ottimo 12° posto nella Elite, grazie ad un bel recupero nel tratto di metà gara e alla solita magistrale gestione della parte finale.

Sugli scudi anche Ursula Arcangeli, 7° assoluta e 4° nella sua categoria; un risultato che potrebbe valerle la vittoria finale nel circuito; ma le classifiche ufficiali non sono anche pervenute. La Wow Mom ha fatto la differenza nei numerosi strappi presenti, evidenziando un’ottima condizione fisica.

La gara di Massa Martana era valida anche per assegnare la maglia di campione sociale del MTB Spoleto: scontata la vittoria della Arcangeli nel gentil sesso, tra gli uomini (escluso Desantis per ovvi motivi), la soddisfazione è tutta per Andrea Mattarocci, giovane élite al primo anno al marathon e nuovo iscritto Club; alle sue spalle si sono piazzati Paolo Dominici, Settimio Crispini, Gianluca Paloni, oltre a Patrizi e Patito (che avevano optato per il circuito breve).