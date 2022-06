La marcia dei Bradipi Veloci

Una passeggiata per favorire il benessere psicologico e spirituale



7 ragazzi, 4 giorni di cammino, 30 km di marcia. Questi i numeri della nuova avventura in partenza lunedì 13 giugno per alcuni ragazzi con disturbi del neurosviluppo di Spoleto organizzata dalla Cooperativa Il Cerchio, in collaborazione con la Uslumbria2, l’AIAS Spoleto ed il CAI – Sez. di Spoleto per stimolare ed accrescere la consapevolezza sulla propria interiorità e vita spirituale. Con zaino in spalla e scarpe comode Alessandro, Rachele, Jennifer, Matteo, Edoardo, Valerio e Vincenzo esploreranno alcuni dei più bei borghi della nostra regione, rimarranno costantemente in contatto con la natura ascoltandone i suoni ed annusandone i profumi, vivendo sulla propria pelle una vera esperienza di escursionismo.

Con le guide esperte del CAI i ragazzi potranno scoprire nuovi percorsi ed imparare le regole basilari per affrontare questo tipo di attività. Sono previsti 3 pernottamenti in alcune strutture dislocate lungo il percorso e un’équipe multidisciplinare che faciliterà il buon esito dell’iniziativa.

La passeggiata si inserisce all’interno di un progetto più ampio inerente a parametri di Qualità della Vita dei ragazzi e sarà il banco di prova per altre avventure che presto potranno affrontare in sentieri e rifugi di montagna. Un automezzo seguirà a distanza di sicurezza la mini-carovana, pronto ad intervenire per ogni evenienza e comunque per alleggerire il carico di bagagli che ogni ragazzo porta con sé.

L’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione tra Cooperativa il Cerchio, USL 2 dell’Umbria, CAI Spoleto, AIAS Spoleto, Associazione Peter Pan, Diocesi di Spoleto-Norcia e Diocesi di Assisi.

Non ci resta che augurare a tutti i partecipanti… Buona passeggiata!