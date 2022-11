L’appello del comitato organizzatore

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

“La mancanza di spazi adeguati per l’allestimento dei carri mette a rischio la prossima edizione del Carnevale spoletino”. È Angelo Gelmetti (foto in evidenza), storico presidente del Comitato, a lanciare l’allarme. “Eppure i rioni – aggiunge – dopo la triste esperienza del covid, sono pronti a mettersi in gioco per rispettare una tradizione centenaria”. Il Carnevale, da sempre, ha il merito di creare il senso di comunità. Centinaia di persone si riuniscono , lavorano e si divertono per far divertire. Specie tra i più giovani nascono amicizie che possono accompagnare per una intera vita. Una ricchezza di creatività e di coesione, la forza del volontariato in cui ognuno offre quello che può e che sa fare: questo è il Carnevale spoletino.

Da qui l’appello: “Stiamo cercando capannoni per allestire i carri – spiega Gelmetti – l’amministrazione comunale sta dandoci una mano per reperirli, ma per ora senza successo. Per questo rivolgo un appello a chi può metterci a disposizione per qualche mese spazi inutilizzati che ci consentirebbero di metterci subito a lavoro. Perché se è vero che Natale è vicino, per presentare i carri carnascialeschi all’altezza della tradizione occorrono ore e ore di lavoro”.

Chi desidera rispondere all’appello può contattare Angelo Gelmetti al numero 3382998058