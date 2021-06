La MaMa Spoleto Open 2021 – il programma

Evento speciale di Spoleto 64 Festival dei Due Mondi

A cura di La MaMa Umbria International e La MaMa ETC di New York



Un’edizione meno internazionale per quest’anno, ma che mantiene gli ingredienti tradizionali con le giovani compagnie e gli artisti emergenti o meno conosciuti. La caratteristica che da sempre La MaMa Umbria porta avanti negli anni, dare spazio e sostenere i giovani talenti e il coinvolgimento del nostro territorio, della nostra splendida comunità locale.

Ci scusiamo per i cambi date/orari e il ritardo delle comunicazioni, ma quest’anno le complicazioni sono molteplici.

Ma entriamo nel viso, quest’anno La MaMa Spoleto Open ospita 9 eventi/spettacoli: 3 di danza, 1 di musica, 2 di Teatro, 1 di Teatro/Cabaret, 2 presentazioni. Di questi spettacoli 5 sono prime assolute. Quest’anno sono coinvolti 40 artisti e 12 tra tecnici e collaboratori.

Il debutto e apertura del Festival è stata con WEATHER, alla Sala Pegasus, con la presentazione del docuFilm sul progetto, a cura di Jared McNeill e Claudio Scarabottini. Sempre weather aprirà una installazione multimediale nei locali dell’Ex Monte di Pietà a Spoleto.

A seguire la prima nazionale di Urban dance “Unconventional Beauty, stato di bellezze non convenzionali” in scena all’Auditorium della stalla insieme a “Sigora Porzia, ricette per la felicità” fino al 29 giugno

Poi ci spostiamo al Creative Hub Cantiere Oberdan di Spoleto, dove dal 2 al 4 luglio sarà presentata la prima nazionale di “Antonio e Cleopatra…o quel che ricordo” della compagnia teatrale Scena Nuda con la regia di Andrea Collavino.

Dal 6 luglio e fino a fine Festival saremo al Chiostro di San Nicolò, con il concerto di NU Jazz/Avant world music “Threshold” di Francesco Savoretti e Fabio Mina il 6 e 7 luglio.

Dall’8 al 10 luglio gli spettatori potranno vedere due spettacoli di danza differenti nella stessa serata: “The Memoria Circle” delle spoletine Arianna De Angelis Marocco e Sara Libori, un lavoro mai presentato a Spoleto e la prima nazionale di “ANTIdoti/rimedi alla decadenza culturale contemporanea”, della giovane compagnia INC inn progress collective, coreografata da Afshin Varjvandi

Il 10 luglio sara presentato al pubblico il lavoro dell’Artista Gianni Moretti “Le vulnerabili” un progetto realizzato ai giardini dell’Ippocastano con un folto gruppo di giovani spoletini nell’ambito del progetto “Umbria, una terra che ti muove”

A chiudere La MaMa Spoleto Open l’11 luglio sarà l’omaggio a Israel Horovitz, prolifico drammaturgo americano, purtroppo venuto a mancare nel novembre 2020, che ha fondato a Spoleto la Compagnia “Horovitz-Paciotto” con il regista Andrea Paciotto e un folto numero di famosi attori nazionali. Questa sarà una occasione in cui gli attori Giorgio Marchesi, Simonetta Solder e Francesco Bolo Rossini lo ricorderanno con dei testi che hanno messo in scena nel corso degli anni.

Ricordiamo che questa è la 10 edizione de La MaMa Spoleto Open, un’esperienza iniziata nel 2009 come “Rossobastardo Live” in collaborazione con le Cantine Cesarini Sartori, per poi trasformarsi nel tempo a Spoleto fringe festival e poi in La MaMa Spoleto Open.

PROGRAMMA

26 E 27 GIUGNO – SALA PEGASUS

26/06 ORE 17.30 27/06 ORE 12.00 E ORE 19.00

PRESENTAZIONE DI WEATHER (DocuFilm)

Multimdia Opera

By Elizabeth Swados

A cura di Jared McNeill e Claudio Scarabottini

Una produzione: Associazione Bisse, Comune di Spoleto, La MaMa Umbria International

In occasione del 64° Festival dei due Mondi di Spoleto, il lavoro verrà presentato come documentario con proiezioni in videomapping che faranno vivere allo spettatore una esperienza “immersiva” dentro al favoloso mondo di WEATHER, e verrà presentata l’installazione che si terrà all’Ex Monte di Pietà-

—

“Weather_” is one of the latest works composed by American writer, composer and director Elizabeth Swados. The goal of this “dramatic oratorio,” as Swados defined it, is to use music and theater as tools to raise public awareness on urgent issues related to climate change. With sounds and rhythms that mix the atmospheres of western music and world music, the composition collects a great variety of stories, scientific descriptions, newscasts and mythological narrations that tell of storms, destructions, rebirth and beauty. This kaleidoscopic vision is a kind of hymn to the force of nature and at the same time a warning that wants to encourage people to reflect on the environmental emergencies that our planet is facing. WEATHER is an ambitious artistic project design for the web and realized thanks to the collaboration with important international partners such as Seoul Institute of the Arts, La MaMa New York, Culture Hub, VRTY Sydney and involves hundreds of artists, designers, performers from all over the world. For the 64th Festival dei due Mondi in Spoleto, the work will be presented as a documentary with videomapping projections that will make the viewer live an “immersive” experience inside the fabulous world of WEATHER, and the installation to be held at the Ex Monte di Pietà



Dal 1 AL 11 LUGLIO – EX MONTE DI PIETÀ

INSTALLAZIONE DI WEATHER (multidisciplinare)

L’esperienza multimediale virtuale WEATHER diventa reale grazie ad una istallazione artistica nei locali dell’Ex Monte di Pietà (Via dell’Arringo). All’interno di una riproduzione in miniatura della “Spoletosfera”, celebre opera dell’architetto Buckminster Fuller, verranno proiettati i diversi contenuti dell’opera stessa con l’obiettivo di divulgare quanto più possibile le tematiche del componimento incentrate sulla salvaguardia del pianeta. L’istallazione sarà accessibile per pochi spettatori alla volta, in ottemperanza delle regole sul distanziamento sociale in vigore.

—

WEATHER the virtual multimedia experience becomes real thanks to an artistic installation in the space of Ex Monte di Pietà (Via dell’Arringo). Inside a miniature reproduction of the “Spoletosphere”, the famous work of the architect Buckminster Fuller, the different contents of the work will be projected with the aim of disseminating as much as possible the themes of the composition focused on the protection of the planet.

The installation will be accessible to a few spectators at a time, in compliance with the rules on social distancing in force.

DAL 26 AL 29 GIUGNO – AUDITORUM DELLA STELLA – 15 euro

26/06 ORE 21.30 27/06 ORE 21.30

28/06 ORE 21.30 29/06 ORE 17.30

UNCONVENTIONAL BEAUTY | stato di bellezze non convenzionali (Danza)

NOHA Dance Company

Coreografie: Omid Ighani, Marisa Ragazzo, Afshin Varjavandi

concept: Marisa Ragazzo, Afshin Varjavandi

danzatori: Davide Angelozzi Sara Ariotti Elda Bartolacci

Marina Branca Sperduto Graziana Marzia Sara Ongaro Elisa Prati

con il contributo di spazio performativo CentroDanza Perugia

UNCONVENTIONAL BEAUTY nasce dall’esigenza di uno studio approfondito sulle tematiche della comunicazione umana e su quanto i filtri sociali riescano ad incidere profondamente sui comportamenti. La prima scena introduce tre danzatori che divengono guida narrante a suggerire una correlazione al Triangolo D’oro, la triade di Pitagora, dove il cuore, la ragione, la ribellione hanno la loro voce. Le scene si susseguono in un’alternanza di ritmo e intensità tra momenti di adesione e sottomissione ad una struttura sociale preordinata e imposta, allegoria e provocazione del sistema sociale contemporaneo, straripante di bellezze paradigmatiche, cliché, ideali bassi, e il desiderio, a volte ancestrale e a volte cosciente, di voler affermare la propria natura, nuda e cruda.

Ma quale è la natura intima dell’uomo? A porre il quesito e a cercare la risposta sono donne, vulnerabili, leggiadre, coraggiose, molto diverse tra loro, che con spontaneità e cuore cercano, anche ad occhi chiusi, la libertà: fuori dai labirinti che spesso il mondo impone. I danzatori giocano, si cercano, si influenzano vicendevolmente verso una strada e un’altra ancora, a tratti sbalorditi loro stessi da quanto spesso i sistemi e gli ordini sociali li riportino costantemente a conformarsi e omologarsi. Il racconto li conduce stanchi e sopraffatti a una realtà onirica, dove è possibile poter sognare di essere quello che si è. Ma “la mente, mente” e forse l’unica strada è l’immaginazione, dove ogni cosa può divenire infine, un’azione. Di sicuro una spazio proprio, uno statement, un “noi” raggiunto con la conquista di quello che siamo nel profondo della nostra esistenza.

Oltre i pregiudizi e le convenzioni.

Perché la bellezza, salverà il mondo.

—

UNCONVENTIONAL BEAUTY born from the need for an in-depth study on the issues of human communication and on how much social filters are able to deeply affect action. The first scene introduces three dancers who become the narrating guides, suggesting a correlation to the Golden Triangle, the triad of Pythagoras, where heart, reason, rebellion have their voice. The scenes follow one another in an alternation of rhythm and intensity between moments of contact and submission to a premeritaded and imposed social structure, allegory and provocation of the contemporary social system, overflowing with paradigmatic beauties, clichés, low ideals, and desire, some ancestral and sometimes conscious, wanting to affirm one’s own nature, naked and raw. But what is the intimate nature of man? To ask the question and to seek the answer are women, vulnerable, graceful, courageous, very different from each other, that with spontaneity and heart look for freedom, even with closed eyes: out of the labyrinths that the world often imposes. The dancers play, look for each other, influence each other towards one road to another, at times astonished themselves by how often social systems and orders constantly bring them back to conform and homologate. The story leads them tired and overwhelmed to a dream reality, where it is possible to dream of being what they are. But “the mind, lie” and perhaps the only way is the imagination, where everything can finally become an action. Certainly, a space of its own, a statement, a “we” achieved by conquering what we are in the depths of our existence.

Beyond prejudices and conventions. Because beauty will save the world.

28 E 29 GIUGNO – AUDITORIUM DELLA STELLA – 15 euro

28/06 ORE 17.30 29/06 ORE 21.30

SIGNORA PORZIA – RICETTE PER LA FELICITÀ (Teatro/Cabaret)

Di e con: Federico Barsanti

In una performance trascinante e liberatoria Signora Porzia ci fornisce gli ingredienti e le ricette segrete per la felicità. Signora Porzia come una sciamana, ci guida in un rituale fatto di musica, storie, momenti catartici, meditazione, risate, alla scoperta degli ingredienti segreti per una vita felice. Lo spettacolo nasce dal bisogno di cambiamento/trasformazione intrinseco in ognuno di noi. Una performance in cui Federico Barsanti trasforma il teatro vuoto da cornice silenziosa a tempio sensoriale, grande cucina, laboratorio onirico, attraverso il quale comprendere il nostro mondo interiore, imperfetto, meraviglioso e pieno di contraddizioni.

—

In an exhilarating and liberating performance, Signora Porzia provides us with the secret ingredients and recipes for happiness. Mrs. Portia as a shaman, guides us in a ritual made of music, stories, cathartic moments, meditation, laughter, to discover the secret ingredients for a happy life.

The show arises from the intrinsic need for change / transformation in each of us. A performance in which Federico Barsanti transforms the empty theater from a silent frame into a sensorial temple, a large kitchen, a dream laboratory, through which to understand our inner world, imperfect, wonderful and full of contradictions.

Dal 2 al 4 Luglio – CANTIERE OBERDAN – 15 euro

02/07 ORE 21.30

03/07 ORE 17.00 e 21.30 04/07 ORE 17.00

ANTONIO E CLEOPATRA (Teatro)

Compagnia Scena Nuda

regia/ directed by Andrea Collavino

con/ with Filippo Gessi e Teresa Timpano

scene /scenes Anusc Castiglioni

Spettacolo realizzato in residenza artistica a La MaMa Umbria

Perturbazioni dell’amore pubblico

La tragica vicenda dei due amanti adulti che vivono il loro amore con l’intensità di due adolescenti, con l’energia tempestosa e distruttiva della gioventù. Cosa può la volontà di fronte al desiderio? Come sciogliere un nodo così stretto? Nella disputa continua e interminabile di Antonio e Cleopatra c’è il mistero dell’Amore che tutto muove e che fa dei due protagonisti le vittime e i carnefici di loro stessi. Un’isola è, quella sulla quale stanno, messa sotto la lente d’ingrandimento della loro fama. Niente di quel che dicono e fanno è privato, come ai nostri giorni i reali d’Inghilterra, ad esempio, chiacchierati e spiati per nutrire la fame di gossip, che ora come allora non cede all’età.

—

Perturbations of public love

The tragedy of the two adult lovers who live their love with the intensity of two teenagers, with the stormy and destructive energy of youth. What can do the will in the face of desire? How to release a tight bond? In the continuous and interminable dispute between Antony and Cleopatra there is the mystery of Love that moves everything and that makes the two protagonists their own victims and executioners. An island, the one on which they are, placed under the glass of their fame. Nothing they say and do is private, as in our day the royals of England, for example, chatted and spied on to feed the hunger for gossip, which now as then does not give in to age.

6 E 7 LUGLIO – CHIOSTRO SAN NICOLÒ – 20 euro

6/07 ORE 21.00 07/07 ORE 21.00

THRESHOLD (Musica NU Jazz/Avant world music)

Di e con: Francesco Savoretti e Fabio Mina (IT)

L’intuizione che guida il percorso compositivo in Threshold parte dai due opposti significati etimologici presenti nella parola tradizione, da una parte intesa come tra-dare cioè consegnare oltre, e dall’altra tradere inteso come tradimento che verrebbe posto in essere nel momento in cui avviene lo stesso atto di passare di mano in mano, di sapere in sapere, di generazione in generazione. In questo cortocircuito tra l’esigenza di indagare e salvaguardare le emergenze culturali dei linguaggi tradizionali in via di estinzione, e capire i nuovi meccanismi di quel tradire atavico, tipico di un sapere che viene trasmesso, che sta il concetto e il nucleo semantico del nuovo lavoro del duo. Threshold è una strada possibile, un percorso necessario, una semplice ipotesi che si mescola con le personali sensibilità artistiche e sonore di Savoretti e Mina, pronte ad essere messe in discussione, nude davanti alle scelte intraprese. Il flautista Fabio Mina e il percussionista Francesco Savoretti utilizzano i loro strumenti cercandone le caratteristiche più nascoste ed estendono le possibilità con elettronica dal vivo, effetti, sintetizzatori, spingendosi oltre i generi, tra improvvisazione e composizione, creando una musica avvolgente, imprevedibile, in cui gli elementi contrastanti dialogano tra loro. È qui l’idea racchiusa nel concetto di Threshold, inteso come Confine/SOGLIA di un nuovo linguaggio artistico che guarda alla tradizione ma si spinge oltre, avvicinandola ad altri linguaggi e varcando il confine di stili precostituiti.

—

The flautist Fabio Mina and the percussionist Francesco Savoretti use their instruments in search of the most hidden characteristics; they extend the possibilities with live electronics, effects, synthesizers, going beyond genres, between improvisation and composition, creating a piece of enveloping, unpredictable music, where the contrasting elements dialogue with each other. The idea embodied in the concept of “T-hreschold”, intended as the Boundary/THRESHOLD a new artistic language looking at tradition but going further, bring us closer to other languages and crosses the boundary of pre-constituted styles.

DAL 8 AL 10 LUGLIO – CHIOSTRO SAN NICOLÒ – 20 euro

08/07 ORE 21.00 09/07 ORE 21.00 10/07 ORE 21.00

– ANTIdoti/rimedi alla decadenza culturale contemporanea (danza) +

– THE MEMORIA CIRCLE (danza)

“THE MEMORIA CIRCLE ” (danza)

ContemporaneaMente Gruppo Danza.

Di e Con Arianna De Angelis Marocco e Sara Libori

Musiche: Claudio Scarabottini, Yukio Tsuji, Rolando Macrini

Entrare in uno spazio sacro, all’interno di un cerchio immaginario che interrompe il naturale scorrere del tempo. Ripercorrere la propria storia e la storia dell’evoluzione, dalla natura alla macchina, dall’identità del singolo alla massificazione, dal legno al ferro. “THE MEMORIA CIRCLE”, prende ispirazione e forza, muove il tempo e viaggia nel tempo, in una circolare visione dell’esistenza.

—

Entering a sacred space, within an imaginary circle that interrupts the natural flow of time. Retrace your own history and the history of evolution, from nature to the machine, from the identity of the individual to standardization, from wood to iron. “THE MEMORIA CIRCLE”, takes inspiration and strength, moves time and travels through time, in a circular vision of existence.



ANTIdoti/rimedi alla decadenza culturale contemporanea (danza) +

coreografia e regia Afshin Varjavandi

INC innprogress collective:

con Giorgia Aluigi, Jenny Mattaioli, Chiara Morelli, Gioele Papa, Chiara Parretta, Emma Viceconti

photo Karen Righi

music editing Francesco Fiorucci Chiskee

con il contributo di spazio performativo CentroDanza Perugia

6 giovanissimi danzatori, 6 personalità diversissime tra loro diventano lo specchio della gioventù contemporanea che, insieme al coreografo, esplorano e si interrogano su “facciate” e “contenuti”, facendo di se stessi portavoci di una intelligenza collettiva, o di uno stato di consapevolezza, a tratti rara, tramite cui riuscire ad individuare realtà e inganno. Giovani e potenti, i danzatori rincorrono costantemente la fisica e la metafisica, in una danza di radice urbana, destrutturata e ricomposta in un movement research scevro da definizioni di generi, fino a giungere in alcuni momenti a uno stato plastico, una sorta di annullamento, di omologazione, da cui sentono la necessità si svegliarsi per riscoprire la loro reale identità. Diventano anche eroi di una fase storica, quella del presente, che li ha costretti ad allontanarsi da tutto e da tutti, costringendoli forse a guardare dentro di se, e a trovare rimedi alla decadenza culturale dell’epoca contemporanea. O più semplicemente a trovare una risposta a come convivere in un mondo in bilico tra cliché e desiderio anticonformista.

—

6 dancers, 6 very different personalities become the mirror of contemporary youth who, together with the choreographer, explore and question themselves on “face” and “contents”, making themselves spokespersons of a collective intelligence, or a state of awareness, at times rare, through which to be able to identify reality and mistake. Young and powerful, the dancers constantly run physics and metaphysics, in a dance of urban roots, deconstructed and recomposed in a movement research free from definitions of genders, going through a plastic state from which they often wake up in the intimacy of their real identity. They also become heroes of a historical phase, the present, that forced them to distance themselves from everything and everyone, perhaps forcing them to look within themselves, and to find remedies for the cultural decay of the contemporary era. Or more simply to find an answer to how to live in a world insecure between cliché and unconventional desire.

10 LUGLIO SALA CONVEGNI SAN NICOLÒ – libero

10/07 ORE 17.00

LE VULNERABILI

Con: Gianni Moretti, artista

Lorenzo Fiorucci, storico e critico d’arte

Rappresentanti del Comune di Spoleto

I ragazzi partecipanti al progetto

Presentazione del progetto all’interno di “Umbria una terra che ti muove” promosso da CURA

Un intervento permanente pensato e realizzato per il parco Chico Mendez di Spoleto, risultato di una residenza artistica avvenuta in città nel mese di agosto 2020, con un gruppo di adolescenti della zona: che si sono confrontati sul tema del monumento contemporaneo e su cosa può essere considerato tale. Si sono domandati cosè la città in cui siamo nati, cosa dà e cosa invece rifiuta, cosa ci lega a lei e cosa ci respinge.



Ne sono nate riflessioni, confronti, parole e molte ipotesi. Tutto questo materiale a un certo punto si trasformato in domande, che si sono concentrate in un momento delicato e spinoso: l’adolescenza.

Una fase della vita che ognuno di noi ha vissuto, rimpianto e spesso sofferto. Come un muscolo che per crescere deve necessariamente strapparsi, quel passaggio costellato di tanti piccoli traumi, intrisi di domande e avari di risposte.

Ne sono risultate domande aperte che ognuno di noi si pone in qualsiasi momento della propria esistenza.

L’intervento è pensato per le 18 panchine del parco.

Uno dei listelli in legno verrà sostituito con un elemento di identiche dimensioni ma in acciaio dorato. Su ognuno di questi elementi in acciaio verranno incise a laser le domande formulate dai ragazzi.

11 LUGLIO SALA CONVEGNI SAN NICOLÒ – 20 euro

11/07 ORE 12.00 E ORE 18.00

TRIBUTE TO ISRAEL HOROVITZ

Letture sceniche di brani di ISRAEL HOROVITZ

Con: Simonetta Solder, Giorgio Marchesi e Francesco Bolo Rossini

Regia: Andrea Paciotto

Ambientazioni sonore e musiche: Rolando Macrini e Claudio Scarabottini

Questa mise en espace vuole essere un omaggio all’amico e famoso drammaturgo americano Israel Horovitz, venuto prematuramente a mancare a novembre 2020.

Nel 2009 è stata fondata a Spoleto la Compagnia “Horovitz-Paciotto” grazie all’incontro tra Israel Horovitz, il regista Andrea Paciotto, ed un gruppo di attori ed operatori italiani. Tutto è partito dalla prima collaborazione per lo spettacolo “Trilogia Horovitz”, realizzato a Spoleto in occasione dell’evento internazionale 70/70 Horovitz’s project, che celebrava il settantesimo compleanno dell’autore con produzioni dei suoi testi in diverse parti del mondo. Nel 1968 il Festival di Spoleto era stato un importantissimo trampolino per la carriera di Horovitz e per quella degli allora giovani ed ancora sconosciuti attori della sua compagnia, tra cui Al Pacino, John Cazale, Jill Claiburg, Matthew Cowles ed altri. Trilogia Horovitz si compone di tre atti unici inediti in Italia ed ha debuttato a Spoleto nel 2009, presso il Teatrino delle Sei, lo stesso spazio che aveva ospitato Horovitz e la sua Compagnia, durante il Festival dei 2Mondi. Grazie a questa iniziativa Horovitz era tornato a Spoleto dopo più di quarant’anni. La nuova produzione è stata accolta con interesse ed entusiasmo dal pubblico e dalla critica, tanto che l’autore ed il gruppo hanno deciso di continuare a portare avanti questo progetto comune: ricercare e promuovere l’idea di un teatro contemporaneo forte ed avvincente, legato alla realtà del presente ma universale e senza tempo nella sua visione; un teatro basato su una forte struttura drammaturgica, sul lavoro degli attori e sulla loro capacità di agire la verità del momento.

—-

This mise en espace want to be a tribute to the friend and famous American playwright Israel Horovitz, who died prematurely in November 2020.

The company “Horovitz-Paciotto” was founded in 2009 together with Israel Horovitz thanks to the meeting between Israel Horovitz, the director Andrea Paciotto, and a group of Italian actors and operators. It all started with the first collaboration for the show “Trilogy Horovitz”, made in Spoleto for the 70/70 Horovitz’s project an international event, which celebrated the author’s seventieth birthday with productions of his texts in different parts of the world. In 1968 the Spoleto Festival had been a very important showcase for Horovitz’s career and for the young and still unknown actors of his company, including Al Pacino, John Cazale, Jill Claiburg, Matthew Cowles and others. Trilogia Horovitz consists of three unique acts unpublished in Italy and made its debut in Spoleto in 2009, at the Teatrino delle Sei, the same space that had hosted Horovitz and his company, during the Festival in 1968. Thanks to this initiative, Horovitz had returned to Spoleto after more than forty years. The new production was received with interest and enthusiasm by the odience and critics, so that the author and the group decided to continue to carry out this common project: to research and promote the idea of a strong and compelling contemporary theater, linked to the reality of the present but universal and timeless in its vision; a theater based on a strong dramaturgical structure, on the work of the actors and on their ability to act the truth of the moment.