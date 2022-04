La magia del Circo Busnelli arriva a Spoleto

Lo spettacolo senza animali ma con una fusione di circo tradizionale e contemporaneo è in località Santo Chiodo dal 22 aprile al 1 maggio 2022

Spoleto si appresta ad emozionarsi con il Circo Busnelli, nella sua ultima tappa umbra. In località Santo Chiodo, da venerdì 22 aprile a domenica 1 maggio, il tendone del Circo Busnelli è pronto ad accogliere tutti, grandi e piccini, con il nuovo spettacolo, senza la presenza di animali. Il Busnelli è un Circo giovane , nato da appena 7 anni, realizzato dai ragazzi della famiglia che hanno studiato all’Accademia di Arte circense di Verona. In pista si esibiranno artisti che hanno partecipato a diversi Festival in particolare Yasmin Dell’Acqua , antipodista, che ha vinto il Clown d’Argento al Festival Internazionale di Montecarlo. Lo spettacolo proposto dal Circo Busnelli è una fusione di circo tradizionale e contemporaneo, coreografato da Claudio Grimaldi, ballerino professionista di Mediaset. È uno spettacolo coinvolgente che sta riscuotendo successo in ogni città.

Questi gli orari del Circo Bunelli a Spoleto:

Venerdì 22 aprile – 17.30, 21.00

Sabato 23 aprile – 17.30, 21.00

Domenica 24 aprile – 17.30, 21.00

Lunedì 25 aprile – 17.30, 21.00

Martedì 26 aprile – riposo

Mercoledì 27 aprile – riposo

Giovedì 28 aprile – 17.30, 21.00

Venerdì 29 aprile – 17.30, 21.00

Sabato 30 aprile – 17.30, 21.00

Domenica 1° maggio – 16.00

Sono rispettate tutte le normative e protocolli Covid. Obbligo di mascherina – posti distanziati e sanificati

Sito internet: https://www.busnellicirco.it/

Infoline: 3383773271 – 3683525568

Facebook: Circo Busnelli Niuman

Instagram: david_busnelli_

Informazione pubblicitaria