La maggioranza folignate perde pezzi. Caterina Lucangeli lascia la Lega e va al gruppo misto

Di Mariolina Savino

Consiglio comunale caotico nel primo pomeriggio. Ma nel centro del mondo, la gioia del cambiamento vissuta intensamente nel 2019, lascia il posto a qualche malumore.

È nel giro di poco tempo che il gruppo misto folignate, inesistente fino a poco più di un mese fa, comincia ad affollarsi.

Caterina Lucangeli, consigliere comunale lascia il gruppo Lega, abbandona tutte le chat di riferimento e con una mail assolutamente sintetica ed esplicativa inviata ai soggetti preposti, è uscita definitivamente di scena, entrando di fatto nel “Gruppo Misto”.

Le motivazioni saranno rese note direttamente dall’interessata l’8 di giugno durante il prossimo calendarizzato consiglio comunale.

Il Consigliere Lucangeli, dedita ad azioni ed eventi propositivi per la propria città, continuerà il suo impegno, grata a quegli elettori che le hanno dato fiducia, indipendentemente dalla casacca politica.

In un Consiglio comunale estremamente ad alta tensione, è arrivata oggi la defezione del Consigliere Lucangeli che ha al suo attivo, numerosi progetti di grande rilievo in parte realizzati, nel corso di questi tre anni di mandato.