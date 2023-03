Il comunicato stampa di Democrazia e Sussidiarietà

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Dopo un passivo e ingiustificato silenzio , i gruppi di maggioranza con il sindaco Andrea Sisti , si schierano a difesa dell’Ospedale San Matteo degli Infermi e manifestano contro le decisioni della Giunta regionale e le scelte del presidente Tesei e l’assessore Coletto.

Si è parlato di condivisione da parte dei gruppi di maggioranza all’appello del primo cittadino che ha minacciato:” ‘O in brevissimo tempo la cardiologia tornerà ad essere un servizio adeguato con reparto annesso, oppure questa volta sarò io, in qualità di Sindaco, a portare i cittadini di Spoleto in piazza a difesa del diritto alla salute’.



Democrazia e Sussidiarietà si domanda: ma dov’erano i gruppi di maggioranza, il sindaco Andrea Sisti in tutti questi mesi di battaglie e manifestazioni di piazza organizzate ? Loro scesi in piazza a difesa della salute pubblica , mentre la città veniva offesa, maltrattata , deturpata , quasi ostaggio con promesse e scelte sbagliate che hanno cancellato dalla mappa della sanità regionale un presidio ospedaliero storico e di grande importanza sempre al servizio non solo della Città di Spoleto .

Il presidio di protesta non cancella l’inerme posizione , la manifestazione ha il sapore di un salvagente per salvare le coscienze di chi invece di barricarsi all’interno delle stanze del palazzo comunale , aveva il dovere logico di scendere in piazza prima . E’ vero: è arrivata la Primavera ,dopo il ,ungo letargo invernale si cercano le alte temperature..