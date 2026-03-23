La LXXIII Settimana di Studio del CISAM celebra i 1500 anni dalla morte del re degli Ostrogoti

La LXXIII Settimana di studi della Fondazione Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo (CISAM), in programma a Spoleto dal 9 al 14 aprile 2026, è dedicata a Teoderico l’Amalo, re degli Ostrogoti, nel millecinquecentesimo anniversario della sua morte. L’incontro scientifico si propone di offrire un quadro aggiornato e articolato delle ricerche su una delle figure più complesse della storia dell’alto medioevo e sul primo periodo della dominazione ostrogota. Il regno di Teoderico in Italia rappresentò infatti un momento di profonda trasformazione politica, istituzionale e culturale, segnato dall’incontro tra la tradizione romana e quella germanica e da un delicato equilibrio tra continuità e innovazione. La Settimana intende esaminare questo periodo nella sua ampiezza, mettendo a confronto prospettive e metodologie diverse e valorizzando i risultati più recenti della ricerca. Le lezioni iniziali saranno dedicate alle fonti storiche relative a Teoderico e al suo popolo, con particolare attenzione alle dinamiche che condussero all’assunzione del potere. Ampio spazio sarà riservato alle ricerche archeologiche, che presenteranno nuovi dati su insediamenti, fortificazioni e cultura materiale, contribuendo a una migliore comprensione del regno ostrogoto e dei rapporti tra Goti e popolazioni italiche. Ulteriori lezioni affronteranno i temi della politica, dell’economia, del diritto e della religione, analizzando il sistema di relazioni costruito da Teoderico con Bisanzio, il papato, l’aristocrazia romana e gli altri regni romano-germanici. La Settimana dedicherà inoltre attenzione alle pratiche scrittorie, alle arti liberali e alla produzione filosofico-scientifica dell’età teodericiana; un’età che seppe coniugare eredità classica e nuovi orizzonti cristiani. La parte conclusiva dei lavori sarà riservata alla costruzione e alla fortuna del mito di Teoderico, seguendone la rielaborazione nelle letterature medievali e nelle tradizioni successive. La Settimana vedrà la partecipazione di studiosi provenienti da numerose università e centri di ricerca europei, rappresentativi delle principali tradizioni storiografiche e metodologiche attive nel campo degli studi altomedievali. Dopo il discorso inaugurale del Prof. Hans-Ulrich Wiemer (Teoderico il Grande: autocrazia, potere sociale e diversità culturale, Università di Erlangen) di giovedì 9 aprile 2026 alle ore 10,30 al Teatro Caio Melisso – Spazio Carla Fendi, i lavori proseguiranno presso Palazzo Arroni (sulla sinistra nella foto di copertina) fino alla cerimonia di consegna dei diplomi ai vincitori del concorso delle Borse di studio della LXXIII Settimana, prevista per martedì 14 aprile 2026. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati. Chi vorrà iscriversi potrà farlo a partire dalle ore 15 del 9 aprile presso la Segreteria allestita al piano nobile di Palazzo Arroni (ingresso via Rippo, 1), versando la quota di € 20,00. Agli iscritti sarà concesso uno sconto speciale del 30% sul prezzo di copertina delle pubblicazioni della Fondazione C.I.S.A.M., valido esclusivamente durante la Settimana. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha inoltre concesso al personale docente l’autorizzazione a partecipare. Sarà possibile seguire in streaming tutti i lavori attraverso i canali YouTube della Fondazione CISAM, in lingua italiana e inglese. Attraverso un QR code sarà inoltre accessibile un servizio di traduzione simultanea AI italiano ⇄ inglese con audio e sottotitoli in tempo reale. Programma completo sul sito www.cisam.org