“La locanda del prete”: due cene di beneficienza per i bambini della Striscia di Gaza. Preti e seminaristi saranno cuochi e camerieri

“La locanda del prete”: cene di beneficienza per i bambini della Striscia di Gaza. L’iniziativa, promossa dalla Caritas diocesana di Spoleto-Norcia, si terrà sabato 19 e domenica 20 luglio alle ore 20.00 presso lo spazio verde della Pro Loco di Baiano di Spoleto. I partecipanti (già hanno prenotato in tanti) potranno gustare cibi italiani e indiani. Il servizio in cucina e in sala è curato dai sacerdoti e dai seminaristi. Il contributo è di 20,00 euro. La prenotazione è obbligatoria: 0743 23101 oppure segreteria@spoletonorcia.it.

«Purtroppo – afferma l’arcivescovo di Spoleto-Norcia mons. Renato Boccardo – ci stiamo abituando alla guerra. Il nostro pensiero, che si fa preghiera, non può non andare alle persone che soccombono sotto i droni in tante parti del mondo. Non possiamo essere insensibili a questa montagna di dolore. E per questo con l’iniziativa “La locanda del prete” vogliamo dare un piccolo contributo ai progetti umanitari che sta portando avanti il Patriarcato Latino di Gerusalemme in Terra Santa, dove dall’ottobre 2023 è attiva la guerra tra Israele e Hamas, che ha causato migliaia di morti, dei quali molti bambini. Invieremo poi al cardinale Pier Battista Pizzaballa il frutto della nostra generosità. Fin d’ora ringrazio le persone che prenderanno parte all’iniziativa, ai preti che per una sera saranno cuochi e camerieri, a chi in modo diverso ha contribuito al progetto».

Nella foto in evidenza l’arcivescovo di Spoleto-Norcia Mons. Boccardo con il direttore della Caritas diocesana Don Edoardo Rossi