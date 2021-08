La lista a sostegno della candidatura a sindaco di Stefano Lisci si chiamerà ‘Eleggi Spoleto’

“Eleggi Spoleto” è il nome ufficiale della lista nata a sostegno della città e della candidatura a sindaco di Stefano Lisci.

“Dopo aver vagliato varie ipotesi – dicono i componenti del gruppo – è stata scelta questa denominazione nella convinzione che solo attraverso un voto consapevole si può ‘eleggere’ e quindi promuovere la nostra città nel contesto regionale e nazionale dopo anni in cui è stata interpretata come ‘votificio’ per altrui fortune”.

“Eleggi Spoleto”, durante un incontro, ha elaborato alcune proposte programmatiche da mettere a disposizione della coalizione per un percorso condiviso che punti a coinvolgere la cittadinanza ormai consapevole del disastro che le destre possono procurare.



“Stiamo perfezionando la lista dei candidati al Consiglio comunale – concludono –. Siamo certi che gli spoletini apprezzeranno il connubio tra persone esperte e giovani leve competenti e capaci. Tutti animati dalla volontà di dare un contributo alla soluzione dei tanti problemi che affliggono Spoleto e il suo territorio”.