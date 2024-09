La libreria Giunti dona 100 libri al nido “Il Girotondo”

L’asilo nido comunale “Il Girotondo” ha ricevuto in questi giorni una donazione di 100 libri da parte della libreria Giunti Al Punto di Trevi (Centro Commerciale Piazza Umbra), un gesto che valorizza e arricchisce le attività educative che da anni vengono promosse all’interno del nido.

La coordinatrice pedagogica e le educatrici dei nidi comunali, da sempre impegnate a creare un ambiente stimolante e ricco di esperienze per i più piccoli, considerano la lettura una parte essenziale del percorso di crescita e di sviluppo dei bambini.

Nell’ambito del progetto “Nati per Leggere”, programma nazionale di promozione della lettura rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare, il Comune di Spoleto si è posto sempre l’obiettivo di sviluppare le competenze linguistiche, cognitive e relazionali attraverso la lettura condivisa, coinvolgendo attivamente i bambini in momenti in cui l’adulto non si limita a leggere un testo, ma stimola i piccoli con domande, commenti e interazioni visive, aiutandoli a comprendere meglio la storia e ad arricchire il vocabolario.

Grazie alla donazione sono stati allestiti tre nuovi scaffali negli angoli-lettura, tutti a misura di bambino, che verranno utilizzati per varie attività: “Prestalibro”, per la lettura condivisa tra genitori e bambini (ogni venerdì il bambino con un genitore sceglie un libricino per una lettura a casa); “Narrami una storia”, attività di lettura ad alta voce da parte delle educatrici; “Sto leggendo…”, momenti di relax dove ogni bambino si sceglie un libro e si narra da solo la storia che ha sentito in altri momenti di lettura condivisa.

I 100 libri donati dalla libreria Giunto Al Punto di Trevi rappresentano uno strumento prezioso per coinvolgere i bambini in attività educativo-interattive che stimolano la curiosità e l’amore per la lettura, con effetti significativi per tutta la vita adulta.

“La lettura nei bambini e nelle bambine è fondamentale per lo sviluppo cognitivo, linguistico ed emotivo – ha spiegato l’assessore Luigina Renzi – Attraverso i libri i più piccoli scoprono nuovi mondi, ampliano il loro vocabolario, immaginano storie e mondi. Leggere fin dalla tenera età favorisce il legame affettivo con i genitori e crea una base solida per il successo scolastico e la crescita personale futura. Ringrazio la Giunti Al Punto di Trevi che ci omaggia di un bene così importante e prezioso per la crescita della comunità di bambini e bambine”.​