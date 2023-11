La Lex Spoletina a Domenico Benedetti Valentini

Sabato 2 dicembre, ore 10:30

Salone d’Onore di Palazzo Leti Sansi

La Lex Spoletina 2023 è attribuita dall’Associazione Amici di Spoleto onlus a Domenico Benedetti Valentini.

Il presidente dell’Associazione Amici di Spoleto onlus, Candia Marcucci, unitamente al presidente della Fondazione Carispo di Spoleto, Dario Pompili, consegnerà la Lex Spoletina 2023 in occasione di una cerimonia che si terrà a Spoleto nel Salone d’Onore del Palazzo Leti Sansi, Sabato 2 dicembre 2023 alle ore 10:30, Via Arco di Druso n. 37, alla presenza delle autorità e del sindaco del Comune di Spoleto Andrea Sisti, con il sostegno e patrocinio della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto.

Il riconoscimento è stato attribuito con delibera unanime del Consiglio direttivo dall’Associazione Amici di Spoleto a Domenico Benedetti Valentini, per aver rappresentato a tutti i livelli le istanze della città di Spoleto e per il suo determinante impegno a promozione di tutte le principali Istituzioni del territorio.

Domenico Benedetti Valentini, nato a Spoleto nel 1946, si laurea in Giurisprudenza e in Scienze politiche presso l’Università di Perugia. Avvocato, libero professionista, in penale e civile. è stato eletto deputato al Parlamento dal 1994 nelle XII-XIII-XIV-XV Legislature e senatore della Repubblica nella XVI Legislatura. Vice Presidente delle Commissioni Cultura, Difesa, Giustizia, Affari costituzionali. Presidente della Commissione Lavoro.

La Lex Spoletina – Da anni l’Associazione “Amici di Spoleto” ha fatto della riproduzione della Lex Spoletina (il cippo di pietra conservato presso il Museo archeologico, risalente al II secolo a. C., su cui è inciso il testo di una legge di protezione per i boschi sacri) un riconoscimento a persone fisiche o giuridiche che abbiano contribuito alla concreta difesa del patrimonio storico, culturale e ambientale, alla conoscenza della Città ed allo sviluppo della sua economia.