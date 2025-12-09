La Lex Spoletina 2025 al M° Lorenzo Ricci Muti

Sabato 13 dicembre 2025 alle ore 10:30 a Spoleto nel Salone d’onore della Bonificazione Umbra a Palazzo Leti Sansi, l’Associazione Amici di Spoleto Ets conferirà la Lex Spoletina 2025 al Maestro Lorenzo Ricci Muti “per aver promosso la formazione artistica e intellettuale di giovani musicisti di tutto il mondo, valorizzando e promuovendo la conoscenza della Città di Spoleto”.

Il riconoscimento verrà consegnato dalla presidente dell’Associazione Amici di Spoleto Ets, Simonetta Marucci, e dal sindaco della Città di Spoleto, Andrea Sisti. L’evento, patrocinato dal Comune di Spoleto e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, è aperto alla cittadinanza.

Lorenzo Ricci Muti – La vita musicale di Lorenzo Muti ha inizio all’età di sette anni quando Gian Carlo Menotti lo sceglie per cantare la parte di Trottolo nella sua nuova opera Maria Golovin. Nello stesso anno (1958) Lorenzo si esibisce alla Esposizione Mondiale di Bruxelles, su un palcoscenico di Broadway e su quello de La Scala di Milano. Lorenzo continuerà poi a cantare in produzioni di musica classica fino all’età di 14 anni partecipando in diverse produzioni della Radiotelevisione Italiana, apparendo sulla rete televisiva Statunitense PBS e collaborando con direttori d’orchestra quali Leonard Bernstein. A 18 anni si reca negli Stati Uniti a studiare direzione d’orchestra, prima presso il Curtis Institute of Music di Filadelfia e quindi presso la Juilliard School di New York. Il suo primo importante concerto professionale ha luogo nel 1977 nell’ambito del Festival dei due Mondi, quando dirige il concerto finale in Piazza Duomo eseguendo l’oratorio La Creazione di F. J. Haydn. Lorenzo ha diretto varie orchestre in Italia (Accademia di S. Cecilia), Inghilterra (London Symphony, BBC Symphony), Francia, Olanda (Netherlands Chamber Orchestra) e Stati Uniti (Washington). Nel 1983 si è trasferito negli Stati Uniti dove per circa 20 anni ha insegnato musica presso la Duke Universiy. Nel contempo ha

fondato la sua propria orchestra, la Chamber Orchestra of the Triangle, che nel tempo è divenuta una delle migliori compagini orchestrali del Sud-Est degli USA. Ha lasciato la posizione di direttore artistico dell’orchestra tre anni fa, passando la bacchetta a suo figlio Niccolò, anche lui direttore d’orchestra. Da oltre 20 anni è direttore insieme a sua moglie, Jill di Spoleto Study Abroad, un’organizzazione artistico-educativa che negli anni ha portato a Spoleto centinaia di studenti interessati allo studio delle arti e delle materie umanistiche in generale. Iniziato come un programma unicamente estivo ultimamente Spoleto Study Abroad ha allargato la propria attività a quasi tutto l’arco dell’anno.

La Lex Spoletina – Da anni l’Associazione “Amici di Spoleto” ha fatto della riproduzione della Lex Spoletina (il cippo di pietra conservato presso il Museo archeologico, risalente al II secolo a. C., su cui è inciso il testo di una legge di protezione per i boschi sacri) un riconoscimento a persone fisiche o giuridiche che abbiano contribuito alla concreta difesa del patrimonio storico, culturale e ambientale, alla conoscenza della Città ed allo sviluppo della sua economia.