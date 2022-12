La Lex spoletina 2022 a La MaMa Umbria International

Sabato 10 dicembre ore 10

Salone d’Onore di Palazzo Leti Sansi

La Lex Spoletina 2022 è attribuita dall’Associazione Amici di Spoleto onlus in accordo con il Comune di Spoleto a LaMaMa Umbria International.

Il presidente dell’Associazione Amici di Spoleto onlus, Candia Marcucci, unitamente al presidente della Fondazione Carispo di Spoleto, Dario Pompili, consegnerà la Lex Spoletina 2022 ad Adriana Garbagnati in quanto rappresentante de La MaMa Umbria International in occasione di una cerimonia che si terrà a Spoleto nel Salone d’Onore del Palazzo Leti Sansi, sabato 10 dicembre, ore 10, Via Arco di Druso n. 37, alla presenza delle autorità e del sindaco del Comune di Spoleto Andrea Sisti, con il sostegno e patrocinio della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto.

Il riconoscimento è stato attribuito con delibera unanime del Consiglio di amministrazione, dall’Associazione Amici di Spoleto a LaMaMa Umbria International, per la sua costante promozione di scambi e collaborazione tra artisti e gruppi di varie nazionalità e provenienze che hanno promosso la città di Spoleto nel mondo dell’arte.

Adriana Garbagnati, Manager Director di La Mama Umbria International, con la quale collabora da più di 20 anni, è una di quelle rare figure che hanno scelto di rimanere fedeli alla propria idea di cultura a prescindere dal luogo fisico o dalle persone con cui si entra in contatto. La sua idea di arte è fatta di condivisione, di connessioni e di sinergie, di contaminazioni di linguaggi e la sua più grande volontà è quella di proporre esperienze che possano accendere interesse e offrire opportunità nelle giovani e meno giovani menti. Da anni gira l’Italia e il mondo per osservare, scoprire e connettere giovani talenti con grandi maestri, scovare produzioni artistiche di rilievo e metterle a disposizione della Città di Spoleto sempre unitamente ad un’esperienza formativa che offra un coinvolgimento diretto. Da sempre La MaMa Umbria si batte in maniera particolare per le giovani generazioni, affinché possano beneficiare di tutti quei processi culturali e creativi che, attraverso le numerose reti che tesse, arrivano nella nostra città, creando opportunità di formazione che non di rado diventano opportunità di lavoro. Pur vantando un par terre di collaborazioni che si snodano in più di un continente, la lente di ingrandimento è sempre puntata sul nostro territorio, con la volontà di renderlo sempre più permeabile al confronto e all’accoglienza che, attraverso l’arte, diventa un imprinting fondamentale per tutte le ragazze e i ragazzi che si avvicinano alla cultura, con l’idea di renderla fruibile e nella quale ogni giovane uomo e giovane donna possa essere protagonista e spettatore.

E proprio in questa direzione, inoltre, Adriana Garbagnati per La MaMa Umbria coordina, promuove e organizza, in collaborazione con altre realtà del territorio, attività di formazione, Workshop, produzioni, Festival, all’interno dello spazio del Creative Hub Cantiere Oberdan, uno spazio fisico, artistico, culturale nel quale è possibile trovare quel fermento e quell’opportunità dì aggregazione che ogni forma d’arte sa orchestrare in modo sano e produttivo e che Adriana ha fatto diventare la forza motrice del proprio lavoro.

La Lex Spoletina – Da anni l’Associazione “Amici di Spoleto” ha fatto della riproduzione della Lex Spoletina (il cippo di pietra conservato presso il Museo archeologico, risalente al II secolo a. C., su cui è inciso il testo di una legge di protezione per i boschi sacri) un riconoscimento a persone fisiche o giuridiche che abbiano contribuito alla concreta difesa del patrimonio storico, culturale e ambientale, alla conoscenza della Città ed allo sviluppo della sua economia.