La Lega Giovani incontra il Sottosegretario Sasso

Filippo Piccioni: “La ripartenza deve passare dalle scuole”

La Lega Giovani Umbria ha incontrato il sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso in occasione di una conferenza telematica organizzata dal dipartimento scuola della stessa.

“Un’occasione importante – dichiara Filippo Piccioni, responsabile umbro del dipartimento scuole – per confrontarci con il sottosegretario Sasso sulla programmazione della ripresa delle scuole, nonché opportunità per fare un bilancio su quali siano le priorità per il mondo della scuola, dopo un anno e mezzo di didattica mista. Gli studenti sono tra le categorie che hanno sofferto maggiormente le limitazioni dovute al Covid, con conseguenze negative sull’apprendimento e talvolta drammatiche sulle loro competenze relazionali e sociali, nonostante l’impegno straordinario della gran parte dei docenti e dei dirigenti scolastici.

Settembre è vicino e siamo contenti di sapere che il ministero e il nostro sottosegretario stiano lavorando assiduamente per consentire una ripresa per tutti, sicura e in presenza delle lezioni. Insieme al nostro coordinatore federale e deputato Luca Toccalini, continueremo ad incontrare gli studenti durante questi mesi estivi, oltre ad organizzarci per tornare fuori dalle scuole di tutta Italia per rilanciare le nostre battaglie per i giovani. Il diritto allo studio, alla socialità e all’educazione, ma soprattutto al futuro, deve essere garantito e difeso. Noi della Lega Giovani ci siamo – conclude Piccioni– e siamo pronti a mettere in campo con entusiasmo proposte fattibili e pragmatiche per gli studenti, lasciando alla sinistra le mere battaglie ideologiche!”