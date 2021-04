Lo sostengono a gran voce il vice sindaco Fabio Scarponi, l’assessore Francesco Salvatori Ficoli e gli esponenti territoriali

“La Lega dice no alla chiusura della filiale del Banco Desio di Castel Ritaldi”. Lo sostengono a gran voce il vice sindaco Fabio Scarponi, l’assessore Francesco Salvatori Ficoli e gli esponenti territoriali, militanti e sostenitori che, stretti intorno all’ amministrazione comunale, si muoveranno per cercare di trovare una soluzione positiva a questa inaccettabile decisione.

“Gli abitanti di Castel Ritaldi – prosegue la nota della Lega – non devono essere danneggiati da logiche societarie che non tengono conto delle persone ma solo del pprofitto.

La chiusura dello sportello attualmente operativo nel Comune di Castel Ritaldi era stata annunciata venerdì dove era emersa la preoccupazione di tutta la comunità e dei territori confinanti, che usufruiscono dei servizi della banca.

Questo sportello è infatti l’unico sul territorio e rappresenta un servizio importante per le fasce più deboli come gli anziani che faticano a raggiungere sportelli in località più lontane”.

