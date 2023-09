” La guerra in Ucraina: rischi, prospettive ed impatto economico per l’Umbria”, se ne parla a Perugia

28 settembre, sala della Vaccara , ore17

” La guerra in Ucraina: rischi, prospettive ed impatto economico per l’Umbria” è il titolo di un incontro, che si svolgerà il prossimo 28 settembre 2023, organizzato dall’Associazione ASI, alla sala della Vaccara di Perugia , con inizio alle ore 17.00.

L’iniziativa vuole analizzare l’impatto nazionale e locale di questo conflitto, che sta condizionando pesantemente l’economia europea, il dibattito politico, con prospettive di medio e lungo periodo e il rischio di diventare un generale campo di battaglia.

L’intervento centrale sarà tenuto dall’ex Ministro, On. Gianni Alemanno , Portavoce del Movimento “Forum per l’indipendenza Italiana”, cui aderiscono associazioni, comitati e liste civiche, che intendono rappresentare una richiesta di cambiamento, finora inascoltata dalla politica ufficiale, e volta alla riaffermazione della sovranità nazionale e popolare , nel segno di principi di giustizia sociale, sicurezza ed indipendenza del nostro Paese.

Porteranno il loro saluto Ettore Bertolini, direttore e fondatore della Agenzia Stampa Italia , Giuliano Mignini, Magistrato e Consulente della Commissione Parlamentare Antimafia, e Vincenzo Silvestrelli, Presidente di Eticamente .

L’incontro sarà moderato da Roberta Ricci, vice-presidente del Consiglio Comunale di Perugia . La cittadinanza è invitata a partecipare.