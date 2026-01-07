La Ginnastica Dinamica Militare Italiana arriva a Spoleto: incontro con l’istruttore Sandro Gasperini

La Ginnastica Dinamica Militare Italiana (GDMI) arriva a Spoleto con una sessione introduttiva in programma martedì 27 gennaio alle ore 20:15, presso la palestra della Scuola Media Statale Alessandro Manzoni, in via Nursina 10.

La GDMI è un metodo di preparazione fisica basato su esercizi a corpo libero e movimenti funzionali, ispirato alla tradizione dell’addestramento militare italiano. La disciplina punta allo sviluppo armonico delle capacità motorie – forza, coordinazione, equilibrio e mobilità – attraverso progressioni adattabili a ogni livello di preparazione.

L’incontro sarà guidato dall’istruttore Sandro Gasperini, referente GDMI sul territorio, e sarà aperto anche a persone che non praticano attività sportiva da tempo. La sessione, della durata di circa un’ora, consentirà ai partecipanti di conoscere i principi fondamentali del metodo e di sperimentarne alcuni esercizi di base.

La partecipazione è su prenotazione, con posti limitati. È previsto il versamento di una quota assicurativa obbligatoria di 10 euro, necessaria per l’attivazione della copertura sportiva prevista dalla normativa vigente. Si consiglia di presentarsi con abbigliamento sportivo comodo.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di diffusione della Ginnastica Dinamica Militare Italiana, presente in numerose città italiane, e rivolta a chi desidera migliorare la propria condizione fisica attraverso un approccio funzionale e strutturato al movimento.

Info e prenotazioni: 340 2148389