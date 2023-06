La galleria di Forca di Cerro riapre anche di notte da sabato 10 giugno

L’assessore regionale Melasecche: “Altro traguardo raggiunto verso ulteriori tappe estremamente significative”

Da sabato prossimo, 10 giugno, sarà riaperta al traffico anche in orario notturno la galleria “Forca di Cerro”, sulla strada statale 685 “delle Tre Valli Umbre”, in anticipo sul cronoprogramma che prevedeva la riapertura il 23 giugno.

L’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Enrico Melasecche, rileva con soddisfazione che “con la riapertura notturna si conclude, di fatto, la rilevante opera per l’adeguamento agli standard europei di sicurezza di una delle gallerie più importanti dell’Umbria. Un’opera alla quale abbiamo dedicato molta attenzione anche nel doveroso raccordo con le esigenze delle popolazioni al fine di portare a termine questo importante investimento salvaguardando allo stesso tempo le esigenze produttive, turistiche e sociali del territorio, con interventi sul posto e confronti con i cittadini ed i Sindaci dei Comuni interessati, con assemblee in cui il ruolo della Regione è stato svolto, come di consueto, con piena assunzione delle relative responsabilità, mai eludendo i problemi o rinviando le scelte”.

“La strada statale 685 delle Tre Valli – prosegue l’assessore – con l’apertura prossima del cantiere da Baiano a Fiorenzuola ed il completamento dell’iter progettuale del secondo ed ultimo stralcio, da Fiorenzuola ad Acquasparta, assumerà una rilevanza nazionale oltre che interregionale collegando le Marche con l’Umbria e con il Lazio, libererà la Valnerina e Spoleto dal giogo secolare del proprio isolamento consentendo in pochi minuti a decine di migliaia di umbri di poter raggiungere la E45 e la Capitale, oltre al Porto di Civitavecchia in tempi certi molto più brevi. Un risultato – conclude – che non viene per caso, ma costituisce il frutto di una visione strategica che ha animato fin dal primo giorno dell’insediamento questa Giunta regionale, conseguenza di un approccio manageriale raro nella pubblica amministrazione, improntato alla creazione di valore e di benessere per le popolazioni interessate”.

All’interno della galleria Forca di Cerro, ha comunicato Anas, si stanno completando in queste ore i lavori per l’ammodernamento degli impianti di illuminazione e di ventilazione che, insieme ai lavori ultimati nelle gallerie di Triponzo (lunga 1,2 km) e di Balza Tagliata (310 m), comportano un investimento complessivo di circa 6,8 milioni di euro. Ad oggi, nella galleria lunga 4 km, sono state completate le principali lavorazioni: demolizione dei vecchi impianti esistenti, installazione dei canali di alloggiamento dei cavi, posa in opera di cavi elettrici per uno sviluppo complessivo di circa 115 chilometri, montaggio dei nuovi proiettori per l’illuminazione, montaggio dei nuovi ventilatori, verniciatura interna e realizzazione delle nuove cabine elettriche lato Norcia. Proseguono i lavori per il completamento delle opere all’aperto (cabine elettriche agli imbocchi), senza interferenze sul traffico.

L’esecuzione delle ultime attività all’interno del tunnel, comprese le necessarie verifiche finali e le operazioni di collaudo, saranno eseguite dopo la stagione turistica in pieno accordo con le amministrazioni locali coordinate dalla Regione.