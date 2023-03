“La Galleria d’arte moderna di Spoleto ancora senza direttore”. La Lega chiede spiegazioni

Il comunicato stampa

“Nel bel mezzo della polemica per le offese ricevute dalla città di Terni ad opera dell’attuale direttore della Galleria nazionale dell’Umbria Marco Pierini, è bene sottolineare quanto stia avvenendo invece nel settore museale a Spoleto”. Così la nota della Lega Spoleto.

A pochi giorni dalla ambitissima nomina di Spoleto quale capitale della cultura e nell’attesa di conoscere finalmente nei dettagli i progetti proposti dall’attuale amministrazione, proprio il più importante baluardo della cultura cittadina, l’importantissima Galleria d’arte moderna di Spoleto, è da molto tempo in attesa della nomina di un nuovo direttore.

Ci chiediamo a cosa sia dovuto questo ritardo, giacché sembrerebbe che le domande di partecipazione siano molte poche e quindi, dopo un breve screening dei profili, è auspicabile una ripresa rapida delle attività della Galleria d’arte comunale che, come già ricordato, è un elemento essenziale dell’attività culturale cittadina.

Non solo questo aspetto desta preoccupazione – proseguono gli esponenti della Lega di Spoleto – poiché l’altro passaggio fondamentale è quello del bando relativo alle attività di gestione degli spazi museali spoletini ed in particolare della Galleria; bando che prevede anche la sponsorizzazione degli eventi e del patrimonio culturale cittadino e che, fino ad ora, ha lasciato molto a desiderare, soprattutto per possibili reinvestimenti nell’offerta culturale cittadina.

Sollecitiamo dunque il sindaco e la giunta – concludono i leghisti -ad effettuare azioni concrete nel più breve tempo possibile, per evitare di recare danno alla forza della nostra città, la cultura”.