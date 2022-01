La Galleria d’Arte Contemporanea “Spoleto Arte Incontro” inaugura la Mostra dedicata all’Artista, Pittore, incisore: Antonio Papasso

Dal 15 al 31 gennaio

Sabato 15 gennaio alle ore 17:00 La Galleria d’Arte Contemporanea “Spoleto Arte Incontro” in Via Mercato 9/11 Spoleto (PG), Inaugura la Mostra dedicata all’Artista,Pittore,incisore: ANTONIO PAPASSO

Nato a Firenze nel 1932,spentosi ad Anguillara nel 2014

L’Esposizione comprende 25 opere scelte fra incisioni,oli,papiers froisses, che l’Artista creo tra il 1973 ed il 1982.

Gillo Dorfles scrisse:…”quella particolare sottigliezza espressiva e,al tempo stesso,sobrieta’ e riservatezza che sono tra le caratteristiche del temperamento toscano non potevano far difetto

Nell’opera di Antonio Papasso. Gia’ a partire da una lunga serie di opere incisorie- nelle quali

e’ un Maestro-,era possibile avvertire la quasi impalpabile volonta’ dell’Artista di tracciare delle

immagini il cui equilibrio fosse basato su impercettibili differenze di piani, di livelli, di chiaroscuri.

Nella sua prima raccolta di Stampe ‘Genealogia”(1976) inizia l’uso dei Papiers Froisses ,cosi in quella dell’ 81 “Canta”, e cosi’ nelle successive “Respira” dell’’82-’83…..Attraverso la ripetizione

di alcuni moduli grafici (figure ovoidali,punteggiature,rettangoli e cerchi frammisti ) che ne fanno

immediatamente riconoscere la paternita’ ,distinguendoli nettamente da qualsiasi altra opera, Papasso proseguiva cosi’ nel suo difficile cammino solitario …….

Tra il 1976 e 1979 nascono i primi papiers froisses che vengono esposti a Milano alla Galleria

Zarathustra Arte Incontro,presentati da Roberto Sanesi .

Dopo Milano,Papasso espone in molte gallerie italiane ed Europee……

Le sue opere possiamo trovarle in molte collezioni private e pubbliche e Musei,tra cui: Museo di Spina (Ferrara)-Gabinetto Disegni e Stampe di Roma, Museo J.Miro -Barcellona -, MO MA New York -New York -,Bibliotheque Nationale de France-Paris-,Stedelijk Museum -Amsterdam-, Universita’ La Sapienza -Roma-,Museo Storico dell’Aereonautica Militare -Bracciano-

Un’immensa bibliografia testimonia il suo lavoro dagli inizi degli anni ’70 fino alla sua scomparsa.

Hanno scritto di Lui anche: L.Budigna,A.Cairola, Miklos Varga, Remo Brindisi, G.Ruggeri, G.

Beringheli, R.Sirotti,Wout Hoeboer, M.Perazzi, C.Strano,R.Barletta, E.Sanguineti, G.C.Argan,

oltre che Roberto Sanesi e Gillo Dorfles .

L’ESPOSIZIONE CONTINUA FINO AL 31 GENNAIO 2022

La galleria e’ aperta al pubblico dal Martedì al Sabato dalle ore 15,30 alle ore 19,00

Chiuso Domenica e Lunedi’

Mattina e Festivi : su appuntamento

Tel. 0743 420022 – email : calfoundintorg@yahoo.com

Per maggiori informazioni contatta la Galleria, Filippo Floridia – Curatore- o visita la ns. website:

www.spoletoarteincontro.com