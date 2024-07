“La frazione di San Giacomo dimenticata dal sindaco di Spoleto”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Fratelli d’Italia, nella persona del suo capogruppo Alessandro Cretoni, prende atto che il sindaco Sisti e la sua amministrazione, al di là delle tante e belle parole usate per le Frazioni di Spoleto durante la campagna elettorale, dopo la

Frazione di Cortaccione sembra non preoccuparsi minimamente neanche di San Giacomo. Dopo i roboanti annunci del mese di maggio di due anni fa, nulla è dato sapere sul fine lavori del progetto di rigenerazione urbana dell’area verde.



Progetto di rigenerazione urbana dell’area verde finanziato insieme a

Quello di Eggi con i fondi del Piano Nazionale Rigenerazione e Resilienza per euro 722.500 e successivamente disposte ulteriore assegnazioni pari al 15% per importo complessivo pari ad euro 830.587,50. Fine lavori inizialmente fissato per lo scorso anno al 31/08/2023 prorogato poi sembrerebbe al 30/05/2024 ed oggi tutto tace nel silenzio più assordante.



Rimane chiusa da mesi anche la fontanella dell’acqua dove era possibile riempire le bottiglie scegliendo acqua liscia o gassata, refrigerata al costo è di 5 centesimi di euro per ogni erogazione. Così gli abitanti della frazione sono privati del servizio e costretti a recarsi a piazza d’armi creando file e disagio anche agli utenti del servizio nel centro città.



Come se non bastasse dalla chiusura delle scuole eliminata anche la navetta della linea G che nel pomeriggio collega San Giacomo e frazioni limitrofe al centro della città. Infine viene segnalato che , nonostante le tante segnalazioni, per gli schiamazzi notturni, non si è ancora visto un rappresentante delle forze dell’ordine.



San Giacomo, con i suoi 3.500 abitanti è la più grossa frazione del comune di Spoleto Alla faccia della partecipazione e dell’attenzione per le frazioni. Situazione davvero imbarazzante dove oltre la beffa anche il danno soprattutto per coloro che hanno pagato abbonamento annuale per il servizio trasporti.



Preso atto, dunque, dell’intollerabile situazione dove nulla è stato comunicato alla cittadinanza in attesa del fine lavori del progetto di rigenerazione urbana dell’area verde viste le situazioni di disagio rappresentate dai cittadini della frazione il consigliere comunale Alessandro Cretoni ha portato in consiglio comunale la vicenda chiedendo al Sindaco quando sara’ possibile fruire dell’area verde, quando sarà nuovamente messa in funzione la fontanella dell’acqua, quando sarà ripristinata la navetta pomeridiana che collega San Giacomo e frazioni limitrofe con il centro della città e come si intende intervenire in merito alla sicurezza ed agli schiamazzi notturni.