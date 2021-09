La FrancescanaArt aggiunge colore all’Umbria attraversata dalla ciclostorica

Di Mariolina Savino

Il Comune di Campello, uno dei dodici enti che fanno parte della ciclovia, patrocina e ospiterà domenica prossima, la seconda edizione de

La FrancescanArt 2021.

L’evento si svolgerà nell’area verde de il Caminetto e gli artisti saranno presenti in costumi d’epoca con bretelle, coppole e cappelli.

Dopo la prima fortunata edizione che vide vincitori

Giovanni Perna

Monica Conforti

Giovanna Gubbiotti

Domenica 19 settembre

artisti provenienti da ogni dove, si sfideranno con tele e pennelli affinché il più bravo dei bravi, vincerà il desiato trofeo!!





Premi La FrancescanArt



1° Premio

Box eccellenze Marfuga

Maglia de La Francescana

2° Premio

Eccellenze Umbre

Maglia de La Francescana

3° Premio

Eccellenza

Terra de Trinci

Maglia de La Francescana

1° TROFEO TAPPA CAMPELLO 2021

La Francescana

Premio Opera Segnalata

Cena per due presso il Caminetto

Premio Mostra Concorso Arte & Vita

fornitura Il Caffè e Macchina cialde in comodato

Attestato e tipici per tutti i partecipanti.

Si ringraziano:

Marfuga

Francesco Gradassi

Terra de Trinci

Foligno Feste

Tiziana Zamprotta

Il Caffè

David Fantauzzi

Il Caminetto

Marco Celesti

Tutte le aziende che collaborano con

la Pro Loco di Campello

e il suo Presidente.

Grazie alla disponibilità cordiale del

il Sindaco Calisti

e al neo Assessore alla cultura

Camilla Cruciani

del Comune di Campello alla quale va tutto il nostro grazie, per la fattiva collaborazione.

Giada Bollati per l’ispirazione, la tenacia, l’allegria e le maglie de La Francescana che andranno ai primi tre vincitori!

Domenica 19 settembre 2021

Sport, arte e cultura e tanta amicizia e allegria invaderanno l’ Umbria!

NON MANCATE!!!!!