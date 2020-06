La Fondazione Giulio Loreti Onlus presenta il gruppo di auto-aiuto

“Insieme per ritrovare il sorriso”

Il gruppo di supporto proposto dalla Fondazione Loreti che dal 2000 si prodiga ad offrire assistenza medica gratuita a chiunque non sia in grado di sostenere i costi per visite specialistiche o strumentali, mira a coinvolgere la comunità attraverso l’ascolto e il sostegno emotivo. Ogni partecipante, fino a un massimo di sei, sarà protagonista attivo in un gruppo di auto-aiuto che nel rispetto e nell’uguaglianza unirà al confronto informale strategie trasformative al fine di acquisire benessere interiore.

L’incontro gratuito (tutti i venerdì dalle 17.30 alle 19.30 presso il Centro Medico Giulio Loreti) sarà curato dalla psicologa e counselor relazionale Paola Tettamanti, la quale sosterrà in modo inclusivo il dialogo, nel parlare e condividere il proprio sentire con quello dell’Altro senza pressioni, giudizi e critiche. Il percorso, patrocinato dal Comune di Campello sul Clitunno, è mirato ad esprimere ed espandere la propria autostima, la fiducia in sé stessi e il livello di competenza personale e inter-personale.

Seguendo l’ottica con cui la Fondazione Loreti si assume di prendersi cura della salute di ognuno, il gruppo è espressione diretta di quanto la vulnerabilità e la precarietà di certi momenti della vita e dello stress quotidiano possano minare l’autocoscienza che sia, per dirla con Emerson, funzionale affinché la nostra forza possa crescere dalla nostra debolezza.

Alla partecipazione gratuita sarà gradita una libera offerta alla Fondazione Giulio Loreti Onlus. Si comunica altresì che nel Gruppo verranno adottate le misure di distanziamento sociale previste per il contenimento del contagio da COVID-19