La Fondazione Giulio Loreti festeggia 20 anni

Medicina, Musica e Solidarietà per la serata del 6 ottobre

“C’è una corda che vibra in tutti noi, che mantiene vivo il ricordo di Giulio Loreti e ci dà la carica per proseguire in questo cammino. Non smetteremo mai di suonare quella corda.

La musica che produce infonde coraggio ed è un inno alla vita”, queste le parole con cui Sandro Loreti e la sua famiglia festeggiano i primi vent’anni della Fondazione.

Importante traguardo raggiunto grazie al desiderio di Giulio Loreti stesso, malato di tumore al pancreas: che chiunque, proprio come lui, potesse avere le cure e le attenzioni di cui necessitava.

La Fondazione che, infatti, è poi diventata O.N.L.U.S., fin dalla sua creazione si prodiga ad offrire assistenza medica gratuita a chiunque non sia in grado di sostenere i costi per visite specialistiche o strumentali. Ad oggi ha al suo attivo numerosi progetti sanitari e sociosanitari, dal 2003 ha effettuato oltre 12.500 visite gratuite e 2518 trasporti gratuiti (per persone non autosufficienti o privi di una rete familiare che necessitino di raggiungere luoghi di cura come ospedali, ambulatori, fisioterapisti, etc.) avvalendosi di un gruppo di 8 volontari e, grazie al Poliambulatorio Specialistico, può contare su oltre 55 medici e 40 specialità mediche.

Oggi presieduta dal Cav. Lav. Olga Urbani e, prima di lei, dal Prof. Valerio Di Carlo (San Raffaele – Milano), la Fondazione porta avanti strenuamente la grandezza del pensiero di Giulio Loreti che, nella sua sede di Campello sul Clitunno, ha seminato amore, coraggio e generosità. L’assistenza medica ad ampio raggio che la Fondazione Giulio Loreti svolge con il suo stesso spirito, riguarda: visite mediche generiche, visite mediche specialistiche, diagnostica come Tac, RSM, Raggi X, mammografie a cui si aggiunge il nuovissimo servizio di chirurgia generale, vascolare e ortopedica. Non solo cura, ma anche attività di indirizzo e consiglio su come muoversi per affrontare casi di affezioni gravi o particolari.

Una grande famiglia, dunque, creatasi negli anni per supportare e aiutare il prossimo. Garanti della vita stessa della Fondazione, oltre ai volontari e ai medici cui quotidianamente vi è espressa gratitudine, ci sono quegli attori che permettono con il sostegno fattivo di poter espletare le proprie attività: la Farmacia Loreti, il Poliambulatorio Specialistico Giulio Loreti, l’Ambulatorio Veterinario, il Centro di Salute di Campello sul Clitunno, il Centro Heta per Anoressia, Bulimia e Disturbi dell’Alimentazione, una Palestra polifunzionale ed altro. La Fondazione Giulio Loreti nei suoi primi 20 anni dimostra così di essere un importante punto di riferimento per il territorio, andando a supportare con solidarietà e collaborazione anche l’azienda sanitaria locale.

Questi 20 anni verranno festeggiati con un evento di grande prestigio proprio nella sede di Campello. In cucina lo chef Giuseppe Sinisi, del Ristorante Apollinare di Spoleto con il suo team, il quale realizzerà un menù a base di tartufo. Ci sarà la partecipazione straordinaria della famosa Soprano giapponese Yasko Sato, che canterà i pezzi più importanti di opere come Madame Butterfly e La Bohème, che Yasko ha portato in tutti i teatri più famosi nel mondo. Accompagnata al pianoforte da Sookyong Luna Yang, famosissima pianista coreana anche lei ormai innamorata dell’Italia. Questa coppia di donne prestigiose rappresenta davvero un grande regalo per tutti i medici, per i pazienti e per tutti coloro che ruotano intorno alla Fondazione Giulio Loreti. Un ringraziamento speciale va al Tenore Gianluca Terranova, affezionato amico della Fondazione, che ha voluto fortemente la presenza della sua allieva Yasko Sato, per la serata del 6 Ottobre.

Medicina, Arte e solidarietà sono un mix importantissimo di valori a disposizione del territorio, a maggior ragione in questo momento di grande difficoltà del settore sanitario in tutta Italia.