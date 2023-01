La Fondazione CaRiSpo dona strumentazioni digitali per l’innovazione didattica al 1°circolo di Spoleto

Alla cerimonia di consegna erano presenti il Presidente Dario Pompili, il Segretario Generale Alessandra Villalta, il Presidente del Consiglio d’Istituto oltre ad una rappresentanza di genitori

Si è svolta presso la Direzione Didattica 1° Circolo di Spoleto l’inaugurazione delle dotazioni tecnologiche finanziate grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto.

La Fondazione CARISPO, nell’ambito della propria attività istituzionale, è impegnata a sostenere iniziative e progetti afferenti anche al settore dell’Istruzione.

La proposta progettuale finanziata, attraverso la partecipazione al bando annuale, consentirà la diffusione tra gli alunni dell’Istituto di ulteriori e significative esperienze di apprendimento innovative grazie al ricorso al digitale.

L’evento, a cui hanno partecipato il Presidente Dario Pompili, il Segretario Generale Alessandra Villalta, il Presidente del Consiglio d’Istituto oltre ad una rappresentanza di genitori, ha visto protagonisti gli alunni di classe quinta.

I ragazzi hanno presentato prodotti digitali, creati grazie ad un utilizzo funzionale di app e piattaforme ed esperienze di robotica educativa.

Si ringrazia la Fondazione Carispo per la costante attenzione alle esigenze delle Scuole e per tutti gli interventi che, nel tempo, hanno consentito di qualificare, in modo significativo, gli ambienti scolastici e di sostenere azioni didattiche innovative.