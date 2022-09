La Fondazione CaRiSpo a sostegno delle attività di Palazzo Collicola

Il ringraziamento del direttore artistico Marco Tonelli

“La sensibilità e la generosità manifestata negli anni dalla Fondazione Carispo nei confronti di Palazzo Collicola ha permesso non solo di valorizzare al meglio le collezioni presenti, ma anche di effettuare importanti interventi straordinari di tutela del patrimonio artistico”.

Con queste parole il direttore di Palazzo Collicola Marco Tonelli ha voluto ringraziare la Fondazione Carispo ed il suo presidente Dario Pompili per le azioni a sostegno delle attività culturali proposte negli ultimi anni.

“Come accade spesso per gli edifici storici, anche Palazzo Collicola necessita di una continua manutenzione, utile a garantire anche la tutela delle opere conservate. Al netto del lavoro del Comune di Spoleto per individuare bandi e fonti di finanziamento per la riqualificazione generale del Palazzo – ha aggiunto il direttore Tonelli – il prezioso contributo concesso dalla Fondazione Carispo ha reso possibile la schermatura delle finestre delle gallerie al 1° e al 2° piano per filtrare la luce, abbassare la temperatura, e proteggere le opere dai raggi UV”.

Nello specifico si è trattato di un contributo di € 31.249,81 che ha finanziato l’istallazione di pellicole oscuranti alle vetrate della Galleria dipinta al piano Nobile, della Galleria Leoncillo e le tende tecniche filtranti in entrambe le Gallerie. A questo si aggiunge la copertura, sempre attraverso le pellicole, anche della prima Sala Leoncillo.

“Si tratta di interventi che hanno l’obiettivo di adeguare Palazzo Collicola ai criteri allestitivi e agli standard museali più qualificanti ed è per questo che intendiamo proseguire la riqualificazione attraverso la schermatura delle finestre dell’intero palazzo”.

La Fondazione Carispo, tramite il Bando contributi 2022, ha concesso un ulteriore contributo di € 4.000,00 per le attività espositive previste fino al 31 dicembre.