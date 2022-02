La Fiera Letteraria diretta da Luca Filipponi in Cina ed in America

Numero in uscita a Febbraio 2022

La Fiera Letteraria è un magazine culturale-artistico che ha fatto la storia d’Italia e dopo la sua fondazione del 1925 a Milano a visto le più autorevoli firme italiane da Benedetto Croce a Vittorio Sgarbi in tempi molto più recenti. Dopo tanti splendori la testata non usciva più fino a quando lo Spoleto meeting Art l’ha comprata con i diritti imponendo una nuova e molto più leggera redazione e linea editoriale con Luca Filipponi (direttore), Angelo Sagnelli (condirettore), Paola Biadetti ( direzione della comunicazione e grafica).

La testata di 400 pagine con la presentazione di letterati, artisti, musicisti e notevoli contributi di opinionisti e giornalisti esce dal 2015 in versione sia cartacea sia multimediale ed ha notevoli riscontri a livello nazionale ed internazionale tanto che sarà presentata anche negli Usa alla Columbia University ed al Curtis Institut di Philadelfia, una delle scuole musicali più famose di america diretta anche da Giancarlo Menotti e dove lo stesso si era formato su indicazione di Arturo Toscanini. Questo strumento comunicativo resta a disposizione per tutti quelli che amano le arti e vogliono divulgare le arti a confronto in un contesto internazionale. La copertina di questa edizione è stata firmata dall’artista e professore Sandro Trotti, direttore artistico del menotti art festival Spoleto e pluripremiato e decorato in Cina. Sono previste numerose presentazioni del volume e del progetto a Spoleto ed in diverse città italiane ed europee dal mese di marzo, per informazioni medialuxnet@gmail.com.