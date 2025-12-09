La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 accende Spoleto: oltre 1.500 studenti in strada per salutare i tedofori

(DMN) Spoleto – È approdato anche a Spoleto, questa mattina, il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026, parte del grande itinerario che dal 6 dicembre 2025 al 6 febbraio 2026 sta attraversando l’Italia toccando oltre 300 comuni per un totale di 12.000 chilometri. Un passaggio atteso e vissuto con entusiasmo nella città del Festival dei Due Mondi, che ha accolto la Fiamma trasformando le vie del centro in un lungo corridoio di festa.

Il percorso spoletino è partito da viale Guglielmo Marconi, all’altezza del parcheggio di via Giacomo Reggiani, per poi snodarsi lungo viale Trento e Trieste, via Flaminia, piazza della Vittoria, piazza Garibaldi, via Anfiteatro, via Saccoccio Cecili, via Pierleone Leoni, piazza San Domenico, via Vaita Sant’Andrea, largo Beniamino Gigli, via Filitteria, via Walter Tobagi, piazza Mentana, corso Mazzini e piazza della Libertà. La conclusione del tratto è avvenuta su viale Giacomo Matteotti, all’altezza della rotatoria, dove il passaggio del convoglio ha raccolto gli ultimi applausi.

Ad accompagnare i tedofori, impegnati nel lento avanzamento del convoglio lungo quasi 200 metri che ha proceduto a una velocità di circa 4 km/h, c’erano gli alunni e le alunne delle scuole spoletine. In totale più di 1.500 tra bambini e bambine, ragazzi e ragazze delle primarie e delle secondarie di primo e secondo grado hanno partecipato all’iniziativa, trasformando l’evento in una grande festa dello sport, dell’entusiasmo e della comunità.

Accanto agli studenti, il passaggio della Fiamma ha coinvolto anche le associazioni MilleMani inSIemeVola Odv, l’AIDO e gli atleti e le atlete del Team Spoleto Special Olympics.