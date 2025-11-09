La Fattoria Sociale celebra la Festa dell’olio nuovo

La Fattoria sociale lancia un nuovo appuntamento autunnale: la Festa dell’Olio Nuovo, in programma 15 novembre dalle ore 16. Un pomeriggio di profumi, sapori e storie di collaborazione, per celebrare insieme il nostro olio biologico nuovo, frutto del lavoro dei ragazzi della Fattoria e della preziosa collaborazione con l’Azienda Agricola Giovanni Bachetoni. sostenibile, Da due anni, la collaborazione con Bachetoni rappresenta per noi un esempio concreto di agricoltura circolare e attenta alle persone e al territorio. Un’azienda seria e coerente con i nostri valori, capace di unire competenza, rispetto per la natura e responsabilità sociale. Grazie a questa sinergia, i nostri ragazzi hanno potuto partecipare attivamente alla produzione di un olio che è davvero “buono due volte”: per il gusto e per la storia che racconta. Durante la festa sarà possibile degustare l’olio nuovo con una bruschetta o una zuppa di legumi accompagnate da un calice di vino, in un clima di condivisione e allegria. L’evento è ad ingresso libero e gratuito. Informazioni e prenotazioni al 334 6483553 Un’occasione per brindare insieme al nuovo raccolto, alla collaborazione virtuosa tra realtà del territorio e al valore dell’inclusione sociale e se volete anche per prenotare o acquistare il nostro olio.