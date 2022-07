La Farfalla olimpica Agnese Duranti straordinaria supporter dei giovani cantanti del Teatro Lirico Sperimentale

Incredibile affluenza di pubblico al Sesto appuntamento della rassegna “Fuori Opera”

Strepitoso il baritono Roberto De Candia

Un’esplosione di pubblico e di applausi ha invaso domenica 3 luglio alle ore 16 la Sala Monterosso di Villa Redenta, in occasione del sesto appuntamento della rassegna “Fuori Opera” con i Cantanti Solisti del 76mo Corso di Avviamento al debutto del Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” di Spoleto. Il Maestro Roberto De Candia, baritono di fama internazionale, ha seguito con grande passione gli allievi durante una Masterclass preparatoria di cinque giorni e ha tenuto a sottolineare la professionalità e la tenacia di queste nuove leve del mondo operistico, prospettando loro un futuro pieno di successi professionali.

Forti di questo augurio, commovente poiché anche la biografia artistica di De Candia ha il suo incipit con la vittoria del Concorso per Giovani Cantanti Lirici del 1990, gli interpreti hanno dato vita a un nutrito e variegato programma di celebri arie d’opera, basti citare Una furtiva lagrima da L’elisir d’amore di G. Donizzetti, Signore ascolta da Turandot di G. Puccini, Là ci darem la mano dal Don Giovanni di W. A. Mozart e l’ Habanera dalla Carmen di G. Bizet. La restituzione fresca e gioiosa dei cantanti ha fatto comprendere pienamente agli astanti che il patrimonio operistico, spesso considerato polveroso e distante, può essere svecchiato e reso pienamente fruibile a tutti coloro che con l’animo si dispongano ad essere sedotti dal belcanto. Il duetto conclusivo del Concerto, Cheti, Cheti, immantinente dal Don Pasquale di G. Donizzetti, ha visto come protagonista proprio Roberto De Candia, che ad arte ha divertito i presenti con una virtuosa e vigorosa interpretazione, resa magistrale dal sapiente uso del registro comico. Inevitabili il roboante scroscio di applausi da parte del folto pubblico in visibilio e la sentita richiesta di un bis, prontamente concesso dal raffinato baritono.

Un tripudio di delegazioni di alcune delle più importanti Associazioni del territorio ha popolato la platea allestita presso la Sala Monterosso di Villa Redenta: l’Associazione Spoleto 2030 rappresentata da Diego Catanossi, Città Nuova e Libera grazie alla collaborazione con la Dott.ssa Elisabetta Proietti. Erano presenti le referenti Caritas Avv. Annarita Bocchino e la Prof.ssa Benedetta Pinto, a testimonianza del rapporto di sinergia che si è instaurato con il Teatro Lirico Sperimentale: lunedì 25 luglio 2022 alle ore 18 si terrà infatti un Concerto dedicato agli ospiti e ai volontari della “Locanda della Misericordia”, al fine di poter dare anche alle fasce più deboli della popolazione la possibilità di accedere all’incanto e alla meraviglia prodotti dalla dimensione artistica. A tal proposito è stato emozionante vedere in prima fila Adelaide Colombo dell’Aias in collaborazione con la Cooperativa Il Cerchio. La neopresidente, appassionata melomane, ha accompagnato un nutrito numero di ragazzi diversamente abili, promettendo di farli tornare alla 76ma Stagione Lirica.

Tra le file del pubblico, tuttavia, non poteva passare inosservata la presenza della farfalla olimpica Agnese Duranti, che con estrema gentilezza ha accolto l’invito del Teatro Lirico Sperimentale. La pluripremiata campionessa olimpica, avvolta dalla grazia che la contraddistingue, all’ingresso è stata accolta da uno spontaneo e meritatissimo applauso e si è dimostrata “entusiasta di aver partecipato a uno spettacolo dal vivo di grande qualità”. La foto che la ritrae insieme ai Cantanti del 76mo Corso di avviamento al debutto è foriera di un messaggio potente e necessario: il talento, sia esso coltivato in ambito sportivo o artistico, va supportato da rigorosa disciplina e passione, approntando la propria vita al felice raggiungimento di un obiettivo chiaro e concreto.

L’attività del Teatro Lirico Sperimentale continuerà con la Stagione Lirica.

Per visionare il Programma della Stagione, https://www.tls-belli.it/stagione-lirica-2022-2/

Mentre, per acquistare i biglietti, https://ticketitalia.com/76-stagione-lirica-sperimentale-2022

Oppure è possibile recarsi direttamente al seguenti punto vendita:

– Tabaccheria CMB piazza della Vittoria n. 24 06049 Spoleto Tel. 0743.47967;

Per informazioni: Tel. 0743.222889 / 338.8562727 / 0743.221645

E-mail: info@ticketitalia.com

L’ultimo appuntamento della rassegna “Fuori Opera” si terrà il 16 luglio alla Sala Pegasus con il Concerto di fine masterclass di Marina Comparato. Prima di quest’ultimo appuntamento, sarà possibile effettuare una visita dell’Archivio Storico del Lirico Sperimentale (consultabile al seguente link https://www.tls-belli.it/centro-studi-archivio-storico/ , oppure direttamente in loco, su appuntamento, chiamando 0743.221645), sito a Palazzo Mansueti e adiacente alla Pegasus. Sono previsti inoltre quattro concerti in collaborazione con il Comune presso l’Arena Collicola il 14 luglio, il 17 luglio, il 21 luglio e il 4 agosto. L’ingresso per i Concerti sarà libero e gratuito, fino ad esaurimento posti.

Al pianoforte siederanno i maestri Carolina Benedettini e Minjeong Kim, mentre le giovani voci saranno sempre di: Elena Antonini soprano, Veronica Aracri mezzosoprano, Sara Cortolezzis soprano, Oronzo D’Urso tenore, Elena Finelli soprano, Maria Stella Maurizi soprano, Alessia Merepeza soprano, Davide Peroni baritono, Giacomo Pieracci basso, Matteo Lorenzo Pietrapiana baritono, Davide Romeo baritono, Elena Salvatori soprano, Antonia Salzano mezzosoprano e Roberto Manuel Zangari tenore.