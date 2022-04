La Fanfara della Polizia di Stato al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti

Domani ore 17, “La magia del cinema”

Domani 24 aprile, con inizio alle ore 17 presso il Teatro Gian Carlo Menotti di Spoleto, andrà in scena lo spettacolo “La magia del cinema” scritto e interpretato da Stefano de Majo, con le musiche dal vivo della Fanfara della Polizia di Stato diretta dal Maestro Secondino De Palma.

Un evento culturale promosso dal Comune di Spoleto e dall’associazione “Spoleto nel cuore”.

L’evento artistico, nell’ambito del quale saranno rappresentate le più belle colonne sonore e interpretati i personaggi leggendari del grande schermo, è stato organizzato al fine di poter reperire i fondi per il restauro dell’antico sipario che narra “La disfatta di Annibale”.

La Fanfara della Polizia di Stato, composta da 50 musicisti e diretta dal maestro Secondino De Palma, è conosciuta in tutta Italia e all’estero come uno dei complessi più affermati ed apprezzati.

Creata come formazione da parata sul modello di analoghi organismi di tradizione tardo Risorgimentale, inizialmente si esibiva prevalentemente a cavallo.

Nel 2004, con il riordino delle Direzioni Centrali, la Fanfara è stata istituita come complesso musicale appiedato, ridisegnandone l’organico con l’inserimento di strumenti ad ancia ed ampliandone la sezione ritmica.

Il suo repertorio spazia da marce militari e sinfoniche a brani da concerto, toccando di volta in volta i diversi generi musicali: dalle opere originali per banda alle colonne sonore, dalla musica leggera alle composizioni jazz. Un impegno che testimonia l’elevato grado di professionalità raggiunto.

La Fanfara ha sede a Roma e partecipa a numerose manifestazioni di rilievo nazionale, alle cerimonie di giuramento degli Allievi Agenti presso le Scuole di Polizia, intervenendo anche durante importanti eventi sportivi e iniziative benefiche.

Sarà presente all’iniziativa che andrà in scena domani a Spoleto anche il Questore di Perugia, Giuseppe Bellassai che sottolinea come “anche con la musica della Fanfara, la Polizia di Stato vuole trasmettere i valori della legalità, della sicurezza e della cultura. Anche questo evento costituisce l’occasione per ribadire il nostro Esserci Sempre”.