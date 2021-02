La famiglia Cao ringrazia la città per la vicinanza e l’affetto dimostrati

Il messaggio dei familiari dello stimato ingegnere Giovanni Cao, scomparso nella giornata di giovedì

“A nome di tutta la mia famiglia, voglio ringraziare per la vicinanza e per i numerosi messaggi di cordoglio ricevuti, il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali, il personale delle Istituzioni locali, l’A.Se, gli “Amici del Corso”, la stampa locale e tutti coloro che, conoscendo mio padre, hanno speso parole importanti di elogio nei suo confronti, come professionista e soprattutto come uomo. Il dolore enorme per la perdita di Giovanni è in parte mitigato dai tanti messaggi di affetto e di stima per lui che abbiamo ricevuto e che ci rendono come sempre orgogliosi della sua persona e del suo operato. Estendo la nostra riconoscenza all’ Hospice di Spoleto, struttura di eccellenza della sanità umbra, al personale dell’Aglaia e del reparto di oncologia dell’ospedale di Spoleto per aver combattuto questa lunga battaglia al nostro fianco. Tenendo vivo il ricordo di un grande uomo, ringraziamo di cuore anche tutti gli amici e i conoscenti per il supporto ricevuto in questo momento difficile”

Alessio Cao