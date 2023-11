La Facoltà di Legge dell’Università del Missouri Kansas City, rinnova la sua collaborazione con Spoleto

Terza volta nella città del Festival per i graditi ospiti americani che hanno partecipato ad eventi formativi presso il Tribunale

Si è svolto il 14 novembre 2023 l’evento di formazione professionale legale rivolta al gruppo di avvocati, giudici e professori, iscritti al programma di formazione continua della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Missouri – Kansas City, coordinato dal dott. Daniel Mc Carroll, che conferma così la sua collaborazione con il Tribunale di Spoleto.

Infatti, già nel 2017 e nel 2019 la città del Festival era stata protagonista di una giornata formativa full immersion per i professionisti americani, con una serie di interventi e seminari presso le aule del palazzo di giustizia.

L’evento spoletino si inserisce in un più ampio programma di formazione organizzato dall’ateneo statunitense che prevede tappe in molte città europee e in particolare a Roma.

Nella ricca agenda della giornata del 14 novembre, in collaborazione con il Presidente dell’Ordine degli Avvocati Pietro Morichelli, si sono succeduti gli incontri.

Dapprima un incontro con il Presidente del Tribunale Silvio Magrini Alunno, e con un discorso di benvenuto in inglese della Dott.ssa Michela Petrini per la Procura della Repubblica.

Quindi il gruppo di professionisti ha potuto assistere dal vivo ad un processo penale, con un intervento esplicativo in inglese dei Giudici Dott. Luca Cercola e Dott.ssa Maria Silvia Festa. Durante la udienza, condotta anche dal Giudice Dott.ssa Paola Giammarioli e dal Pubblico Ministero Dott.ssa Federica Filippi, i partecipanti hanno posto quesiti e avviato un dibattito.

Successivamente gli ospiti hanno partecipato ad un seminario di diritto civile, anch’esso in inglese, tenuto dal Giudice Dott. Federico Falfari.

Tutti gli interventi sono stati accolti con attenzione e vivo entusiasmo, dimostrando estremo interesse ad analizzare il funzionamento del diritto italiano, e ponendolo a confronto con quello americano.

E’ seguito un intervento della Dott.ssa Porzia Addabbo, regista teatrale e docente che si occupa di giustizia riparativa.

Il gruppo si è incontrato anche con il Dott. Dr. Alessandro Tana, sostituto Procuratore della Repubblica.

Al termine della mattinata di lavori l’Assessore del Comune di Spoleto prof. Luigina Renzi, ha portato i saluti della Città presso il Tribunale, omaggiando i partecipanti i con i volumi che raccontano la storia del Ducato Longobardo, e ricordando l’importanza della storica relazione tra gli Stati Uniti e la nostra città grazie all’opera avviata dal Maestro Gian Carlo Menotti.

Questa collaborazione nasce con lo stesso spirito di vicinanza e collaborazione tra i due Paesi, e conferma ancora una volta le potenzialità della città di Spoleto.

Parallelamente, presso l’Hotel Charleston, si è svolto un workshop di lingua e cultura italiana dedicato alle bellezze di Spoleto e alla regione Umbria, condotto dalla dott.ssa Elisa Bassetti, esperta di Italianistica, titolare della Scuola di Lingue Artelingua Language Courses.

Ha collaborato per la iniziativa l’avv. Carmelo Parente, ed i cancellieri Vittorio Montesi (del Tribunale) e Roberta Gori (della Procura della Repubblica).