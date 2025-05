La Ducato Spoleto raggiunge la salvezza in Promozione. Le congratulazioni dell’amministrazione Comunale

Il messaggio del sindaco Andrea Sisti e dell’assessore Federico Cesaretti



Insieme alla promozione in Eccellenza dello Spoleto Calcio, il campionato regionale di Promozione 2024-2025 ha regalato alla città di Spoleto un altro risultato importante. Domenica scorsa la Ducato Spoleto ha vinto lo spareggio dei playout contro la Selci Nardi.





“Ci congratuliamo con la Ducato Spoleto per aver centrato l’obiettivo prefissato ad inizio stagione – sono state le parole del sindaco Andrea Sisti e dell’assessore Federico Cesaretti – Il lavoro svolto dalla società, quel mix di sacrificio, professionalità e passione che ne ha sempre caratterizzato l’operato, ha permesso di ottenere un risultato importante, non scontato, giunto al termine di una stagione lunga e sofferta.

Si tratta di un traguardo meritato che fa onore ai dirigenti, ai tecnici e ai calciatori e del quale non possiamo che ringraziare il presidente Michele Zicavo (foto), che con impegno e perseveranza continua a trasmettere il suo amore per lo sport ai ragazzi e alle ragazze della nostra città.

Un risultato che si aggiunge non solo al progetto del “Calcio Integrato” che ha visto la Ducato Spoleto protagonista a Schwetzingen, in Germania, ma anche alla vittoria del campionato regionale da parte della squadra di futsal Under 15 maschile, arrivata poi alla prima fase degli spareggi scudetto con le migliori 20 squadre d’Italia, e al percorso dell’Under 15 femminile che si è misurata quest’anno con il campionato nazionale”.