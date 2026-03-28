La Ducato sbatte contro lo spoletino Cimarelli e contro i pali. Sconfitta di misura contro la Rivo

Ducato Futsal Spoleto: Paolino, Baratta, Trapasso, Rosi, Vitinho, Vasilache, Cocco, Paloni, Botteghin, Giusti, Tanabe, Del Gallo, Tacchilei, Stramaccioni. All. De Moraes

Rivo Subasio: Cimarelli, Brunozzi, Grelli, Arcaleni, Becchetti, Alunni Santoni, Bolletta M., Tabai, Bolletta F., Verre, Amico, Belia, Giorgetti, Fiorucci. All. Cistellini

Arbitri: Liti di Terni e Marzolini di Gubbio (Filipponi di Foligno)

Primo tempo (0-0)

Secondo tempo (1-2): 2’38” Tacchilei, 2’50” Alunni Santoni, 7’16” Cocco (aut.)

Davanti ad un ottimo pubblico la Ducato Futsal non riesce a fermare la marcia della Rivo Subasio, che incamera la quattordicesima vittoria consecutiva e si appresta da favorita ad affrontare la fase regionale dei play off. Non è una partita di fine stagione: la Ducato è in buona forma e si vede e non merita assolutamente la sconfitta, potendo recriminare su un rigore non concesso a pochi secondi dalla fine del match in una convulsa azione con il portiere di movimento. I pochi gol segnati sono merito dei due portieri: spoletini di due generazioni diverse, ma che hanno dato lustro al loro ruolo.

In avvio grande azione di Tanabe e tiro fuori; risposta della Rivo con Grelli, chiuso bene da Paolino a tu per tu. Al 6’ Rivo fortunata che si salva alla meno peggio su un ribaltamento tirato da Tanabe e Vitinho. All’8’ buona parata di piede di Cimarelli su Rosi. A cavallo della metà del tempo meglio la Rivo, con Paolino che salva il risultato, prima su Federico Bolletta e poi su Marco Bolletta. Al 14’ grandissimo intervento su destro di Del Gallo. Dall’altra parte bel tiro di Giorgetti che Paolino sfiora e manda sopra la traversa. Lo stesso Giorgetti è assoluto protagonista al 18’ quando interrompe una trasmissione di Del Gallo in area a Cimarelli battuto, con Vasilache pronto a mettere in rete. Il tempo si chiude con una bella incursione di Grelli, ma Paolino dice di no.

L’avvio di ripresa è sotto il segno di Tanabe: prima sbuca alle spalle della difesa avversaria, ma subisce l’uscita di Cimarelli; poi semina il panico e serve un assist al bacio per Vitinho che arriva totalmente scoordinato per mettere nella porta sguarnita. Nel corso del 3’ il botta e risposta che smuove il tabellino: la Ducato si porta in vantaggio con Tacchilei che batte di giustezza Cimarelli dopo un recupero di palla di forza della difesa spoletina su Verre; dall’altra parte il bomber Alunni Santoni si libera egregiamente e da destra scaglia uno dei suoi formidabili tiri. Il match si accende e Cimarelli si salva con l’aiuto del palo su sventola di Tanabe; dall’altra parte Botteghin e Paolino sventano alla grande una ripartenza tre contro uno della Rivo. Proprio Botteghin è sfortunato al 6’ quando spacca il palo con un tiro da fuori di grande potenza su cui Cimarelli non avrebbe potuto nulla. Il gol che decide l’incontro arriva poco dopo con azione sulla destra della Rivo e palla in mezzo che, deviata da Cocco, sorprende Paolino. Il vantaggio fa crescere gli ospiti, ma Paolino tiene a galla la barca. Rivo capace anche di gestire un buon possesso palla per fare trascorrere i minuti fino al 17’ quando De Moraes inserisce Tanabe come portiere di movimento: Cimarelli è ottimo su Vasilache e la Ducato è poco lucida sul secondo palo. A 40 secondi dalla fine Botteghin scippa la palla a Belia nei pressi dell’area: il difensore ospite cadendo intercetta la palla con il braccio sulla linea dell’area di rigore; ma per gli arbitri non ci sono gli estremi per concedere la massima punizione.

Finisce così la stagione della Ducato Futsal per ciò che riguarda il campionato; nel mese di maggio l’orgoglio di potersi giocare la Supercoppa contro il Monteleone.

Ultimum sed non ultimum, il capitano Simone Rosi ha consegnato dei fiori a Valentina Asaro, moglie di Michele D’Angeli, uscita vittoriosa dalla sua grande battaglia contro la malattia; in questo modo la Ducato Futsal ha voluto omaggiare una donna che potrebbe essere esempio ed ispirazione nella sport come nella vita.