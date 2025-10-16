La Ducato Futsal vuole tornare a far gioire il PalaRota

Obiettivo espugnare il PalaRota. Questa sarà la chiave della partita di sabato della Ducato Futsal, impegnata nella sesta giornata di serie C1 contro il Miriano. Dopo tre trasferte consecutive (con due vittorie e tre sconfitte), tra coppa e campionato, gli spoletini tornano tra le mura amiche, nelle quali, in stagione, hanno perso sempre, al netto che hanno affrontato tre delle squadre più in forma della categoria. La squadra del Miriano ha 4 punti (due in meno della Ducato) e ha dato del filo da torcere a squadre importanti come San Martino e Monteleone, oltre ad avere superato il turno in Coppa. Ducato senza Trapasso e con Vitinho in forte dubbio, ma con Botteghin (nella foto) che appare in grande forma, dopo avere concluso le tre giornate di squalifica. Ragazzi di De Moraes chiamati ad un bel tour de force, visto che martedì sera andranno a Calvi, ospiti dell’Umbrasabina, nella gara di andata dei quarti di Coppa Italia.

Appuntamento per Ducato-Miriano sabato alle 15 al PalaRota.