La Ducato Futsal vuole tornare a far gioire il PalaRota

  • Redazione
  • Ottobre 16, 2025
  • Calcio a 5
  • Letto 57

    • Obiettivo espugnare il PalaRota. Questa sarà la chiave della partita di sabato della Ducato Futsal, impegnata nella sesta giornata di serie C1 contro il Miriano. Dopo tre trasferte consecutive (con due vittorie e tre sconfitte), tra coppa e campionato, gli spoletini tornano tra le mura amiche, nelle quali, in stagione, hanno perso sempre, al netto che hanno affrontato tre delle squadre più in forma della categoria. La squadra del Miriano ha 4 punti (due in meno della Ducato) e ha dato del filo da torcere a squadre importanti come San Martino e Monteleone, oltre ad avere superato il turno in Coppa. Ducato senza Trapasso e con Vitinho in forte dubbio, ma con Botteghin (nella foto) che appare in grande forma, dopo avere concluso le tre giornate di squalifica. Ragazzi di De Moraes chiamati ad un bel tour de force, visto che martedì sera andranno a Calvi, ospiti dell’Umbrasabina, nella gara di andata dei quarti di Coppa Italia. 

     

     

    Appuntamento per Ducato-Miriano sabato alle 15 al PalaRota. 

    Commentiultimi pubblicati

    Gabriele 2025-09-24 10:20:17
    Sin dal inizio di queste elezioni regional si sapeva tutto che la Proietti sbandierava che avesse rinesso tutto come era.....
    Luca Spinelli 2025-08-25 17:33:44
    Molto interessante l’analisi di Claudio Fraccari.
    Spoleto (PG), 19 agosto 2025: Ferragosto Spoletino tra musica, cammini e sapori - Italia Quotidiana 2025-08-16 13:51:27
    […] musica che unisce generazioni. Per restare aggiornato sul programma completo: Programma completo e Guida agli appuntamenti sono fonti utili,.....
    CONSULENTE FINANZIARIO • LUCA SPINELLI 2025-08-15 14:28:26
    Mons. Boccardo offre un invito alla serenità e alla fiducia che supera la paura della morte. È un bel messaggio!
    Aurelio Fabiani 2025-07-05 07:57:31
    Non è tempo per equilibrismi. La sinistra di opposizione e il centro sinistra al governo della città hanno approvato la.....