La Ducato Futsal vola ai quarti di finale di Coppa Italia

Espugnata Norcia: 0-3 firmato Giusti, De Moraes e Cocco

Polsiportiva Città di Norcia: Cellini, Allegrini, Riposati, Grimaldi, Raduazzo, Emruli, Rezai, Salvatori, Ciani, Allegrini, Maurelli, Salimbeni. All. Ciani

Ducato Futsal Spoleto: Stramaccioni, Belli, Laudini, Trapasso, Rosi, Cocco, Vasilache, Laurenti, De Moraes, Oranelli, Giusti, Del Gallo, Tacchilei, Pucciatti. All. De Moraes

Arbitro: Ciampichini di Perugia e Ravanelli di Foligno

Primo tempo (0-0):

Secondo tempo (0-3): 15’Giusti 19’De Moraes 32’Cocco

Con una prestazione solida e determinata la Ducato Futsal si va a prendere tre punti e qualificazione al turno successivo di Coppa Italia sull’ostico campo di Norcia. Rosi e compagni ribaltano la situazione del girone D e si mettono alle spalle la sconfitta incassata al PalaRota nella prima giornata contro il Città di Rieti.

Con la consapevolezza di non poter contare sul risultato del pareggio, i ragazzi di De Moraes disputano un’ottima prima fase di gara, non riuscendo, comunque, a sbloccare il tabellone. Anzi, è proprio il Città di Norcia ad andare vicinissimo al gol due volte con Salvatori che, nella seconda occasione, centra la traversa. La risposta degli spoletini si concretizza con un tap in di Trapasso fuori di un nulla e con un palo di Cocco in scivolata su ottimo assist di Tacchilei. Sul finire del tempo inizia a mettersi in mostra quello che sarà uno dei protagonisti della ripresa: il portiere Salimbeni che nega la rete a Giusti, servito in transizione da Cocco.

Nella ripresa avvio furibondo: prima doppio miracolo di Stramaccioni su Raduazzo; poi Salimbeni-show, che dice di no a Vasilache in tre occasioni in cui il vantaggio ospite sembrava cosa fatta. Dopo l’ennesimo intervento di Salimbeni su tiro da fuori di Cocco, arriva l’1-0 Ducato: grande imbucata di Cocco e Giusti mette in porta. Norcia reagisce, anche sfruttando il fatto che la Ducato si è caricata di cinque falli, ma Stramaccioni è ottimo su Emruli, ben servito da Grimaldi. È il preludio al raddoppio spoletino, opera di De Moraes che finalizza al meglio uno schema d’angolo. A questo punto i nursini inseriscono il portiere di movimento e trovano anche il palo con Raduazzo quasi allo scadere del tempo regolamentare. Praticamente il match finisce qui, anche se c’è il tempo per registrare il terzo gol della Ducato con Cocco che va a trovare la porta sguarnita, punendo gli ultimi generosi tentativi dei locali.

L’avversario dei quarti di finale di Coppa sarà il CLT, che ha vinto il girone C. Ma ci sarà tempo per pensare al doppio confronto con gli aziendali; sabato prossimo è già campionato: al PalaRota arriverà il Real Cannara, uno dei grandi avversari della scorsa stagione di serie C2.